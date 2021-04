Arriva l'anticiclone africano: sole e clima mite per la Festa della Liberazione

L'anticiclone africano irrompe sul prossimo weekend. Dopo settimane trascorse all'insegna di un meteo capriccioso con piogge, neve e temperature ben al di sotto della media stagionale finalmente la primavera pare decisa a mostrarci il suo volto più mite ad iniziare da sabato.

Maltempo fino a venerdì

Un fronte proveniente dalla Francia fino a venerdì distribuirà piogge e rovesci sparsi in trasferimento dal Nord al Centro-Sud, ma volta transitato anche questo fronte finalmente l'anticiclone recupererà terreno ed occuperà il Mediterraneo centro-occidentale collegandosi con un altro campo anticiclonico più a nord, sul Regno Unito. Sarà l'occasione per una maggior stabilizzazione del tempo anche sull'Italia proprio durante il weekend del 25 aprile.

Previsioni per sabato

Già da sabato 24, infatti, si prevedono condizioni di tempo in gran parte stabile sullo Stivale, salvo una residua instabilità che si attarderà al Sud, ultimo settore ad uscire dagli effetti del peggioramento di metà settimana. Si tratterà di alcuni rovesci o locali temporali più frequenti sull'area ionica, che comunque tenderanno ad attenuarsi tra il pomeriggio e la sera.

Domenica bel tempo sull’Italia

Domenica 25 l'effetto stabilizzante dell'anticiclone favorirà una giornata buona su gran parte d'Italia, pur con il passaggio di alcune velature o stratificazioni alte e maggiori annuvolamenti diurni in prossimità delle zone alpine e su tratti di quelle appenniniche, più frequenti verso fine giornata al Nordovest.

Temperature in aumento

Da segnalare infine che il bel tempo e la maggior incidenza dell'alta pressione africana contribuiranno a far lievitare non poco i termometri: ne saranno la chiara testimonianza le punte massime, specie domenica, che saliranno fino a 25°C su alcuni tratti della Val Padana e nelle zone più interne della Sardegna e del Centro. Ma anche al Sud la colonnina di mercurio farà un bel balzo in avanti arrivando a toccare picchi di 22/23°C, soprattutto in Sicilia. Siamo dunque finalmente entrati in un periodo di duratura e calda stabilità? Purtroppo pare di no. Stando alle previsioni già con l'inizio della prossima settimana nuove minacce si affacciano all'orizzonte.