Dalla Russia continuano ad affluire masse d'aria molto fredda sull'Italia. Nei prossimi giorni il clima sarà pungente su tutte le nostre regioni, anche se con caratteristiche diverse a seconda delle zone. Ma poi a partire dal weekend tutto cambierà. L'anticiclone inizierà ad espandersi dall'Europa occidentale e allora i valori diurni torneranno a salire portandosi diffusamente oltre i 10°C, anche se nelle ore notturne le inversioni termiche manterranno le minime ancora piuttosto basse e prossime allo zero al Centro-Nord.

Nei prossimi giorni ancora freddo dalla Russia

Nel corso di questa settimana le regioni che risentiranno dell'instabilità invernale saranno principalmente quelle adriatiche, del Sud e le isole maggiori, esposte ai flussi freddi nordorientali e agli effetti di un vortice che questi alimenteranno tra il Mediterraneo e il Nord Africa. Su tali regioni saranno da preventivare nevicate a quote molto basse, a tratti pianeggianti e localmente fin sulle coste, mentre da venerdì il flusso freddo russo comincerà ad attenuarsi e verrà sostituito dall'anticiclone in rinforzo dall'Europa occidentale che ripristinerà condizioni più stabili.

Previsioni per giovedì

Giovedì un vortice alimentato dal flusso freddo orientale si isolerà tra l'Italia centrale e le isole maggiori determinando ancora tempo instabile sulle regioni adriatiche e al Sud con piogge sparse dalle Marche all'alta Puglia e con neve dai 100/300m ma localmente fino in pianura e a tratti non esclusa fin sulla costa al confine marchigiano abruzzese, dai 300/500m tra Basilicata e Puglia, comunque in attenuazione in serata. Fenomeni diffusi e localmente intensi tra bassa Calabria ionica e Sicilia soprattutto centro-orientale, con neve dai 500/800m. Ancora un po' di instabilità sulla Sardegna orientale con qualche rovescio o nevicata dai 500m. Sul resto d'Italia il tempo si manterrà stabile e generalmente soleggiato. Venti tesi da nordest e temperature in lieve aumento all'estremo Sud.

Meteo di venerdì

Venerdì maltempo notturno sulla Sicilia con fenomeni anche intensi e nevosi fin verso i 400-700m; segue un lento miglioramento in giornata con esaurimenti delle precipitazioni entro sera e qualche residuo rovescio anche sulla Calabria. Nuvolosità su Puglia, Basilicata e resto della Calabria, con fenomeni sporadici e nubi in diradamento in giornata. Tempo soleggiato sul resto d'Italia.

San Valentino con l'anticiclone

Entro la sera di lunedì l'impulso balcanico esaurirà i suoi effetti e l'anticiclone dovrebbe tornare a dominare anche sulle regioni meridionali, così come sul resto d'Italia, probabilmente fino alla giornata di San Valentino, con temperature in aumento soprattutto nei valori diurni. Si prolungherà però il periodo di prevalente siccità che continua a coinvolgere diverse zone delle regioni settentrionali ed in particolare il Nordovest, Piemonte in primis ma anche parte della Valle d'Aosta, tanto che in alcuni comuni sono state recentemente emesse ordinanze volte a limitare l'utilizzo dell'acqua potabile, a causa della diminuzione della portata delle fonti di approvvigionamento idrico.