Temporali, grandinate e locali nubifragi: sarà una settimana di maltempo sull'Italia

Torna il maltempo sull'Italia. In questo inizio di settimana, un sistema frontale collegato ad un vortice provenuto dalla Francia ha raggiunto il Mediterraneo centrale e sta dando luogo ad una fase instabile su tratti delle regioni settentrionali, dove sono già presenti alcuni rovesci e temporali, seppur alternati a schiarite.

Sarà una settimana di maltempo

Il maltempo proseguirà per tutta la settimana su gran parte del nostro territorio con occasione per rovesci, temporali, grandinate e locali nubifragi. Il tutto poi accompagnato da una ventilazione tesa o forte. Ad oggi le zone che sembrano meno inserite nel contesto perturbato sembrerebbero quelle dell'estremo Sud, in particolare la Sicilia.

Martedì pioggia e vento

L'incipit del drastico cambiamento lo avremo nella seconda parte della giornata di martedì quando il primo impulso fresco nord atlantico entrerà sul Mediterraneo. Piogge e temporali anche forti sono attesi in una prima fase al Nordovest poi nell'arco della notte e nella giornata di mercoledì anche sul resto del Nord, le regioni del Centro e buona parte del Sud.

Mercoledì, temporali e grandine

Mercoledì dunque sarà una giornata perturbata con rischio di fenomeni temporaleschi forti anche a carattere di nubifragio e localmente accompagnati da grandinate. Fenomeni intensi sono attesi anche sull'Emilia Romagna, probabilmente fino a fine giornata. Dovrebbero essere meno esposte le regioni di Nordovest e la Sardegna. Le temperature saranno in diminuzione e la ventilazione sarà forte a rotazione ciclonica.

Giovedì e venerdì tempo instabile

Tra giovedì e venerdì l'area di bassa pressione si colmerà leggermente ma riuscirà ancora a portare instabilità sull'Italia soprattutto centro settentrionale con altri temporali, meno diffusi ma localmente ancora di forte intensità specie nelle ore centrali. Il Sud in queste due giornate dovrebbe risentire di tempo più asciutto.

Fine settimana temperature sotto la media

Le condizioni di tempo instabile o perturbato proseguiranno su diverse regioni. Secondo i meteorologi di 3BMeteo si configurerebbe un secondo fine settimana di maggio decisamente opposto al primo, con pioggia, forti temporali e temperature sotto media.