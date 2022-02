Raid artico su parte dell'Italia con pioggia e neve in collina. Ecco dove colpirà maggiormente

In questo inizio di settimana il tempo è destinato a cambiare sotto i colpi di intense correnti settentrionali che porteranno anche venti forti sulla Penisola. Gli effetti di questo vero e proprio raid artico si faranno sentire soprattutto nel medio e basso versante Adriatico e il sud dove sono attese delle piogge, occasionalmente anche a carattere di temporale. Inoltre l'atteso calo delle temperature darà vita a qualche nevicata sui rilievi a quote mediamente prossime ai 900/1000m; i venti poi soffieranno con forte intensità dai quadranti settentrionali, in particolare sull'area tirrenica, su quella ionica e sul medio e basso Adriatico.

Il tempo al Nord

Nulla di fatto per il Nord e per le regioni centrali tirreniche dove il tempo continuerà a mantenersi soleggiato e anzi, nonostante la matrice fredda del peggioramento avremo anche un aumento delle temperature soprattutto in Val Padana per la tesa ventilazione favonica che scenderà dalle Alpi.

Martedì torna il bel tempo

Martedì avremo solo qualche strascico nuvoloso residuo all'estremo Sud in un contesto che sarà già ampiamente anticiclonico per la Penisola, unica nota saranno i venti ancora forti da nord e le temperature che saranno in calo. Ma proprio martedì il tempo è destinato a cambiare nuovamente grazie al ritorno di un vasto anticiclone che dominerà incontrastato per alcuni giorni riportando ovunque condizioni di tempo maggiormente stabile e asciutto.