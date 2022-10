Pioggia, neve e vento: maltempo in arrivo sull’Italia. Ecco le zone più colpite e quando

Anche se parlare di svolta autunnale è prematuro, nei prossimi giorni arriva sull’Italia un impulso freddo nord atlantico che porterà con se piogge, temporali, venti forti. E inoltre avremo un netto calo termico che favorirà l'arrivo della neve in Montagna, soprattutto sulle Alpi anche sotto ai 1500m.

Venti forti

il rapido approfondimento del vortice di bassa pressione causerà un repentino rinforzo della ventilazione. Forte libeccio è atteso sulle regioni tirreniche con raffiche fino a 80/100kmh sul Mar Ligure e il Tirreno centro settentrionale. Sarà seguito tra il 4 e il 5 da forte maestrale sulla Sardegna e forte Bora sull'alto Adriatico. Di conseguenza i mari saranno fino ad agitati con probabili mareggiate sulle coste esposte.

Freddo e neve

Ai 1500m: la massa d'aria in arrivo sarà di lontane origini polari marittime quindi radicalmente diversa da quella che ci ha interessato fino a oggi. Il calo delle temperature sarà netto e molto rapido, isoterme a 1400m anche intorno a 0/-1°C interesseranno le Alpi il che favorirà l'arrivo della neve al di sotto dei 1500m e localmente fino a 1200m. Sui valori massimi e minimi perderemo fino a 10°C al Nord e fino a 6/8°C al Centro Sud.

Le previsioni

Mercoledì maltempo in arrivo - Qualche avvisaglia del maltempo in arrivo si avrà già nella giornata del 2 per le correnti umide che inizieranno ad affluire sulla Penisola precedendo il fronte principale. Ma i fenomeni saranno modesti e interesseranno prevalentemente l'area tirrenica e parte del Nord.

Giovedì piogge abbondanti - Nella seconda parte della giornata del 3 è atteso l'arrivo del fronte vero e proprio anch'esso preceduto da una nuvolosità irregolare con qualche pioggia qui e la al Centro Nord ma che solo dalla sera porterà piogge abbondanti e temporali anche forti sulle regioni di Nordovest. L'evoluzione sarà molto rapida e coinvolgerà anche Lombardia, Triveneto ed Emilia Romagna assieme alla Toscana e la Sardegna entro le prime ore della notte.

Le previsioni per venerdì - Nella giornata del 4 il fronte agirà tra il Nordest e le regioni centro meridionali tirreniche portando ancora piogge e temporali che localmente sul basso Tirreno potranno essere anche di forte intensità. Nella giornata del 5 il tempo si dovrebbe essere completamente ristabilito al Centro Nord mentre una residua instabilità è attesa ancora sulle estreme regioni meridionali.