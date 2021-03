Arriva l'anticiclone africano: bel tempo e temperature estive sull’Italia

Ci attende una settimana di caldo dal sapore estivo grazie all’'anticiclone africano che occuperà tutto il territorio italiano da oggi e fino a venerdì 2 aprile provocando una crescita delle temperature che saliranno sopra la media del periodo di quasi 10°C al Centro-Nord. Il team de iLMeteo.it informa che la presenza anticiclonica garantirà giornate diffusamente soleggiate e con cielo sereno o poco nuvoloso un po’ ovunque

Temperature in aumento



Oltre alla stabilità atmosferica, disturbata soltanto da qualche foschia o nebbia mattutina sulla Val Padana e lungo le valli del Centro, l'anticiclone sempre più solido e coadiuvato dall'afflusso di correnti calde nord africane favorirà un costante incremento delle temperature nei prossimi giorni. Tra mercoledì e giovedì si porteranno ben oltre le medie del periodo, con punte massime localmente tipiche del mese di maggio. L'ampio soleggiamento favorirà un'escalation dei valori termici massimi che potranno toccare punte di 25-26°C in Toscana come a Firenze e in Emilia come a Bologna, 22-24°C invece in Piemonte, Lombardia e Veneto (Torino, Milano e Padova), ma anche 27-28°C sulle vallate de Trentino Alto Adige (Trento e Bolzano). Al Sud i valori risulteranno più bassi e a stento saliranno oltre i 22°C. Questa situazione, come detto, durerà almeno fino a venerdì 2 aprile, dopo di che una perturbazione atlantica riporterà il maltempo e un ridimensionamento delle temperature per le festività pasquali.

Clima più fresco al Sud

La presenza di un'area depressionaria tra la Penisola Balcanica e il Mediterraneo orientale, alimentata da correnti fredde settentrionali, influenzerà parzialmente l'andamento termico sulle nostre regioni meridionali, inibendo fino alla fine di marzo il rialzo termico rispetto alle regioni centro-settentrionali. Il clima risulterà gradevole comunque, ma non si raggiungeranno i valori da pieno maggio che caratterizzeranno la settimana al Nord. Dai primi giorni di aprile le temperature aumenteranno in modo più evidente anche sulle regioni meridionali, seppur mantenendosi qualche grado inferiori rispetto al resto d'Italia.

Weekend di Pasqua

Col passare dei giorni però l'anticiclone inizierà ad invecchiare e a perdere smalto, lasciandosi scappare a ridosso del weekend di Pasqua infiltrazioni di correnti più umide in arrivo dal Nord Europa che determineranno una maggior presenza della nuvolosità soprattutto al Nord, tanto che in prossimità delle aree alpine potranno innescarsi alcuni fenomeni.