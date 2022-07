L'Italia divisa in due: forti temporali al Nord, bel tempo e caldo al Sud

Violenti temporali, grandinate e forti raffiche di vento. Il Dipartimento della Protezione Civile - per la giornata di oggi - ha emesso un’allerta gialla in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Provincia Autonoma di Bolzano, mentre - in quest'ultimo weekend di luglio - sul resto della Penisola permarranno condizioni di caldo e afa.

Meteo venerdi

Al Nord peggiora con temporali forti e grandinate dal Nordovest verso il Nordest. Alcuni focolai potrebbero poi spingersi fin verso le Marche e l'Umbria. Con questa nuova sferzata temporalesca le temperature subiranno un ulteriore flessione al Nord, perdendo ancora 1-2 gradi, mentre rimarranno sostanzialmente invariate altrove. I venti si disporranno da Maestrale per cui le temperature, benché attese in aumento, non raggiungeranno valori eccessivi: ma a quanto pare la tregua durerà solamente pochi giorni.

Previsioni sabato

La giornata di sabato risentirà tra l'altro ancora di un flusso instabile pilotato da una depressione presente sull'Europa nordorientale che potrebbe provocare dei residui focolai temporaleschi al Nordest (specie su Alpi e Prealpi) e sulla Romagna, soprattutto al primo mattino. Col passare delle ore non è escluso che qualche acquazzone possa raggiungere anche le regioni del Centro, specie quelle del versante adriatico, dapprima le zone interne, poi quelle costiere di Marche, Abruzzo e Molise. Su questi settori le temperature subiranno un calo, grazie anche ad una vivace ventilazione dai quadranti settentrionali. Sul resto dell'Italia, invece, grazie alla costante protezione garantita dall'alta pressione, avremo condizioni decisamente più stabili e soleggiate, con temperature massime diffusamente oltre i 32/33°C.

Domenica rinforzo dell’anticiclone

Nel corso di domenica tornerà a rafforzarsi l'anticiclone con contributi sia azzorriani, sia africani: quindi spazio al sole, ma con valori termici in linea con il periodo o solo leggermente superiori sul versante tirrenico. Insomma, una classica giornata estiva tipica del nostro clima, senza estremi. Da segnalare anche il rinforzo dei venti di Maestrale su buona parte dei nostri mari, correnti che aiuteranno a mantenere le temperature gradevoli e di annullare quasi completamente la fastidiosa afa.