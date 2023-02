Pioggia, vento e neve anche a bassa quota: è allerta meteo sull’Italia: le regioni a rischio

È iniziata una settimana a due volti sull'Italia: con un settore centro settentrionale in condizioni spiccatamente invernali dove la neve riesce a cadere fino a quote molto basse e un settore meridionale dove sono le piogge a prevalere in un contesto climatico più simile all'autunno.

Le previsioni

Questa situazione la ritroveremo anche nel corso dei prossimi giorni. In prima linea per l'instabilità avremo ancora la Sardegna che sarà proprio di fronte al minimo, poi in parte anche la Sicilia, la fascia tirrenica centro meridionale, gran parte del medio basso Adriatico. Il Nord sarà interessato da una nuvolosità diffusa ma da scarsi fenomeni anche se quei pochi potranno essere nevosi fino a quote molto basse sul Piemonte occidentale e l'Emilia. Il contesto climatico resterà immutato fino a martedì con temperature sotto media al Nord e su una parte del Centro e in media o leggermente sopra media al Sud. Mercoledì è atteso un lieve rialzo termico che riporterà in media anche il Nord. Per quanto riguarda i venti, permarrà una forte ventilazione di Grecale sui bacini centro settentrionali. Altrove venti moderati orientati tra nordest e sudovest.

Allera meteo

Intanto al Protezione civile ha diramato un avviso di allerta gialla per oggi, lunedì 27 febbraio, per rischio temporali, rischio idraulico e idrogeologico su 10 regioni: si tratta di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria.

Ordinaria criticità per rischio idraulico (Allerta gialla) per Emilia Romagna: Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola

Ordinaria criticità per rischio temporali (Allerta gialla) per Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno; Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C; Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale; Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tusciano e Alto Sele, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana; Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma; Molise: Frentani - Sannio - Matese, Litoranea, Alto Volturno - Medio Sangro; Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico; Umbria: Chiani - Paglia, Nera - Corno, Medio Tevere.

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico (Allerta gialla) per Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno; Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale; Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma; Marche: Marc-2, Marc-4; Molise: Frentani - Sannio - Matese, Litoranea, Alto Volturno - Medio Sangro; Puglia: Basso Ofanto, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento; Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico; Umbria: Chiani - Paglia, Trasimeno - Nestore, Nera - Corno, Chiascio - Topino, Medio Tevere, Alto Tevere.