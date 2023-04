Festa della Liberazione con pioggia e temporali, ma poi arriva l’anticiclone

Alla prima perturbazione di questo ponte del 25 aprile che sta transitando sull'Italia con pioggia temporali e grandine ne seguirà subito un’altra che raggiungerà l'Italia settentrionale e poi nell'arco della prossima notte si propagherà alle regioni centrali e parte del Sud.

Festa della Liberazione con pioggia e temporali

Le regioni più esposte all'instabilità saranno quelle orientali, in particolare Veneto, Friuli ed Emilia Romagna tra la notte e le prime ore della mattinata di martedì, poi Marche, Umbria, Abruzzo e interne della Toscana e del Lazio nelle ore centrali di martedì. Il Sud sarà raggiunto dalla parte più attiva del fronte solo a fine giornata ma le regioni tirreniche e le Isole resteranno più al riparo.

Anticiclone in arrivo

A questa fase di maltempo seguirà una breve rimonta anticiclonica di matrice africana. L’anticiclone che sta già surriscaldando la Spagna con quasi 40 gradi da mercoledì’ 26 avanzerà sull'Italia portando un'atmosfera più stabile, soleggiata e via via più calda. Avanzerà dai settori sud-occidentali e riscalderà maggiormente le regioni più occidentali. Da venerdì 28 le temperature massime in Sardegna potranno superare i 30 gradi, facendo scoppiare l'estate, mentre su Piemonte, Lombardia ed Emilia occidentale fermarsi ai 25-26 gradi.

Primo Maggio torna la pioggia

Quanto al ponte del Primo Maggio, i dati vedono l'arrivo di una nuova perturbazione carica di forti temporali e che attraverserà l'Italia da Nord a Sud proprio durante la festività.