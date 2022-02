Sarà un weekend di maltempo con vento, temporali e neve a bassa quota. Ecco le zone più colpite

Un fronte freddo ha raggiunto le regioni alpine e si prepara a fare il suo ingresso nel Mediterraneo. E' dunque imminente un peggioramento a iniziare dalle regioni settentrionali ma il grosso del maltempo lo avremo solo nel fine settimana con precipitazioni anche a sfondo temporalesco e - data la natura piuttosto fredda delle correnti - anche grandinate e nevicate fino a bassa quota. Sarà dunque un weekend di rovesci e freddo per parte del Centro, segnatamente al versante Adriatico e praticamente tutto il Sud con l'esclusione della sola Sicilia meridionale. Sono previsti inoltre venti forti o molto forti ciclonici,

Sabato, temperature in calo

Nord, in gran parte soleggiato salvo residue nevicate al mattino sui confini alpini e qualche ultimo fiocco fino a 400-600m sull'Appennino Emiliano e Romagnolo. Centro, prevalentemente soleggiato sulla Sardegna, la Toscana e il Lazio salvo sporadici fenomeni sul basso Lazio e lungo l'Appennino, nevosi fino a 300-500m. In serata migliora su alte Marche e Umbria. Sud, instabilità in intensificazione dapprima su Campania, Molise, Puglia e Basilicata poi in serata anche su Calabria e nord Sicilia con piogge, rovesci, temporali talora associati a grandinate e nevicate in calo fino a quote di medio bassa collina la sera. Temperature in calo su Adriatico e Meridione, stazionarie o in lieve calo altrove. Venti forti a rotazione ciclonica con mari agitati e mareggiare lungo le coste esposte

Domenica, pioggia e nevicate

Nord, prevalgono cieli sereni o poco nuvolosi salvo locali addensamenti sulla Romagna con eventuale nevischio in Appennino. Centro, nuvolosità irregolare con qualche isolata pioggia o nevicata fino a quote collinari lungo l'Adriatico e in Appennino, soleggiato su Sardegna e tirreniche. Sud, ampie aperture sulla Campania costiera, annuvolamenti irregolari altrove con ancora piogge, rovesci, locali temporali e nevicate fino a quote collinari. Tempo migliore sulla Sicilia meridionale. Temperature in ulteriore calo al Sud. Venti forti settentrionali. Mari mossi i bacini settentrionali, molto mossi, anche agitati i bacini meridionali con mareggiate su Puglia, basso Tirreno e alto Ionio.