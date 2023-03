Addio primavera, colpo di coda dell'inverno: tornano freddo e neve fino in collina

Colpo di coda dell’inverno. Tra venerdì e il weekend torna il maltempo sull’Italia con qualche pioggia o rovescio anche sulle aree centro-orientali della Val Padana, oltre che in Sardegna e su parte del Centro Italia. Non si tratterà però di precipitazioni abbastanza consistenti da poter colmare il deficit pluviometrico che le regioni settentrionali continuano a portarsi dietro da più di un anno, soprattutto il Nordovest, dove anche in questa occasione i fenomeni saranno praticamente assenti. L'ultima perturbazione della serie sarà sospinta da aria fredda che determinerà un calo termico a partire dal Nord domenica sera ma soprattutto dall'inizio della settimana successiva, su tutta Italia quando l'afflusso artico tenderà ad intensificarsi.

Lunedì calo termico

La massa di aria artica sembrerebbe intenzionata ad inoltrarsi fino al Mediterraneo centrale, scorrendo quindi da nord a sud sull'Italia e determinando ovunque un deciso calo delle temperature tra lunedì 27 e martedì 28, oltre ad un sensibile rinforzo dei venti settentrionali. A risentire dell'instabilità legata all'irruzione artica sarebbero lunedì le Alpi, specie confinali, le regioni centrali e il basso Tirreno, mentre al Nord si andrebbe verso un miglioramento, eccetto una residua variabilità al nordest. In giornata non si esclude anche qualche fenomeno temporalesco, prima sulle regioni centrali, poi su quelle del basso Tirreno, localmente accompagnato da grandine.

Martedì neve anche in collina

Martedì gli ultimi episodi di instabilità si concentrerebbero invece al Sud e sul medio Adriatico, mentre altrove si andrebbe verso un miglioramento. Il limite delle nevicate potrebbe portarsi a quote molto basse sui confini alpini, pur con tendenza ad esaurimento dei fenomeni. La neve potrebbe tornare a far visita anche alla dorsale appenninica, fino a circa 1200m di quota lunedì su quella centro-settentrionale, martedì a quote di collina su quella meridionale. Non verrebbe invece coinvolta la Pianura Padana, specie occidentale, sottovento alla barriera alpina, dove proseguirebbero le condizioni di siccità.

Ritorna l’anticiclone?

A seguire possibile rinforzo dell'anticiclone con tempo in graduale stabilizzazione e freddo in attenuazione da metà settimana. Si tratta però ancora di una tendenza che dovrà essere confermata o modificata nei prossimi giorni, a causa della distanza temporale.