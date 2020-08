Torna l'alta pressione: bel tempo e temperature in aumento quasi ovunque

La forte perturbazione che ha colpito con violenza il Veneto si è spostata verso il Centro-Sud, tuttavia già da martedì l’alta pressione avanzerà nuovamente su quasi tutto il Paese. Il fronte rimarrà in azione sul basso Adriatico nella prima parte della giornata dando luogo ancora a qualche rovescio sull'alta Puglia e nel pomeriggio anche ad alcuni temporali tra Murge e Salento. Qualche fenomeno diurno si svilupperà poi lungo la dorsale appenninica, in prevalenza debole e sparso tra il settore toscano e quello calabro-lucano, ma tutti i fenomeni tenderanno ad esaurirsi in serata. (Guarda il Meteo)

Anticiclone in rinforzo

La nota più rilevante dell’inizio settimana sarà il graduale rinforzo dell'anticiclone in espansione dall'Europa sudoccidentale, che aprirà una fase di tempo stabile sull'Italia con temperature in ripresa a partire dalle regioni settentrionali. L’anticiclone garantirà un mercoledì e un giovedì decisamente soleggiati e con temperature in aumento con valori massimi fino a 30-33 gradi su gran parte d’Italia. Tuttavia a ridosso del prossimo weekend l'alta pressione potrebbe nuovamente cedere sotto la spinta del flusso perturbato atlantico

Le previsioni del weekend

Il team del sito iLMeteo.it avverte che nel corso di venerdì e poi nell'ultimo weekend di agosto una perturbazione di origine scandinava punterà l’Italia. Inizierà così una fase di maltempo che dal Nord si estenderà al Centro e poi al Sud con rovesci e temporali localmente forti e una successiva diminuzione delle temperature che scenderanno addirittura sotto la media del periodo.