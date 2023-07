Italia ancora divisa in due dal meteo: pericolosi temporali al Nord, caldo africano al Centro e al Sud

Ancora maltempo al Nord. Pericolosi temporali torneranno a interessare le regioni settentrionali e si estenderanno anche a parte del Centro. Dato che si formeranno in un contesto di forti contrasti termici, questi fenomeni avranno connotati estremi, saranno cioè caratterizzati da violenti nubifragi, forti colpi di vento (downburst) e grandine di grosse dimensioni, anche eccezionali (>10cm). Faranno da cornice ad un nuovo picco di caldo africano che interesserà le regioni centrali e soprattutto quelle del Sud. Temperature roventi continuano ad interessare il Sud Italia, dove domenica mattina all'alba i valori minimi non sono scesi al di sotto dei 30°C sulla Sicilia e la Calabria con punte fino a 33°C nel Crotonese e si prevedono massime ben superiori ai 40°C con punte fino a 45°C in Sicilia e localmente anche in Calabria.

Allerta gialla in 6 regioni

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per domani un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse in sei regioni del Nord: Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Lo fa sapere lo stesso Dipartimento di Protezione Civile.Un flusso instabile di origine atlantica - spiega una nota - tenderà nuovamente a interessare, dalla giornata di domani, le regioni settentrionali, a partire dai settori alpini occidentali, per poi estendersi a quelle orientali e alle aree pianeggianti, con temporali sparsi ma di forte intensità.

Caldo africano al centro e al Sud

Purtroppo questa situazione è destinata a peggiorare ulteriormente, ne avevamo parlato nei precedenti aggiornamenti, siamo in attesa di un secondo e più intenso picco di calore tra lunedì 24 luglio e martedì 25 luglio. La fiammata troverà condizioni già roventi su diverse regioni ed è per questo che si temono temperature eccezionalmente elevate con possibili ulteriori record. La temuta soglia dei 48°C potrebbe essere raggiunta e talora anche superata sulla Sicilia orientale, sulla Sardegna meridionale, mentre su Calabria e Puglia sarebbero frequenti valori di 44/45°C o superiori. 40°C o persino di più si raggiungeranno anche al Centro. Roma rischia nuovamente una massima di 40°C con punte anche fino a 42°C

Il meteo di lunedì

Nella giornata di lunedì il rischio maggiore sarà per le zone alpine/prealpine, le pedemontane e le medie alte pianure comprese tra il Piemonte, la Lombardia e il Triveneto, quindi sostanzialmente tutte quante. In aggiunta verso sera i fenomeni potranno estendersi anche a gran parte del Veneto e del Friuli. A rischio anche la Liguria, la bassa pianura piemontese, quella lombarda e l'Emilia settentrionale per fenomeni più isolati ma potenzialmente sempre violenti. I pericoli principali di questa nuova ondata di temporali saranno essenzialmente due, le forti raffiche di vento associate ai temporali che potranno essere anche superiori ai 100km/h e la grandine gigante in grado di danneggiare tetti, auto e distruggere coltivazioni. Entrambe le giornate, sia il lunedì che martedì saranno a rischio perché il fronte si muoverà abbastanza lentamente, e questo fa temere anche temporali autorigeneranti.

Previsioni per martedì

Nella notte di martedì il fronte continuerà la sua marcia verso sudest coinvolgendo anche gran parte della pianura lombarda, quella veneta e conquistando gradualmente l'Emilia Romagna, sarà coinvolta anche la Liguria centro orientale e l'Appennino Tosco emiliano. Nella mattinata di martedì fenomeni violenti potrebbero interessare ancora buona parte della Valpadana centro orientale assieme ai settori alpini/prealpini centro orientali. Nel pomeriggio fenomeni ancora potenzialmente violenti potrebbero riformarsi tra la Lombardia e il Triveneto e nel contempo presentarsi a macchia anche sulle regioni centrali soprattutto Toscana, Umbria e Marche. In serata temporali forti potrebbero insistere ancora tra Veneto e Friuli. Soltanto nel corso della notte si assisterebbe ad un progressivo miglioramento che sarebbe completo per mercoledì mattina.