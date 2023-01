Temperature sotto media e copiose nevicate: è allerta gialla in 9 regioni

Pericolo valanghe sulle Alpi lombarde e sulle Dolomiti venete. Scuole chiuse nel riminese e a Nuoro. Evacuati in 400 a Casamicciola a Ischia. E' allerta gialla in 9 Regioni: Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Emilia Romagna, Marche, Molise, Puglia e Umbria. Il maltempo non mollerà la presa in Italia nella settimana appena cominciata. Sono infatti in arrivo correnti di aria fredda in discesa dal Nord Europa "e ciò determinerà ancora possibili sorprese nevose su molte delle nostre regioni". Nei giorni a seguire continuerà a insistere una circolazione depressionaria che richiamerà venti freddi nordorientali.

In questo contesto ci saranno precipitazioni sulle regioni adriatiche centrali, sulle isole maggiori e poi sui settori ionici, con fiocchi fino a quote di collina. Secondo le previsioni di 3BMeteo, da giovedì ma soprattutto da venerdì e poi verso il weekend l'anticiclone delle Azzorre si ritirerà dal comparto centrale europeo e favorirà una nuova discesa di correnti artiche verso l'Europa orientale e il Mediterraneo che andranno a rinvigorire tutta la circolazione depressionaria portando un nuovo calo termico sulla Penisola e il ritorno del maltempo e della neve fino a quote molto basse, localmente forse anche in piano.

Lunedì- mercoledì: le previsioni

Il flusso di correnti fredde di matrice continentale coinvolge ancora più direttamente l'alto Adriatico ma estende la sua influenza anche al Nord, soprattutto basso Veneto, Emilia e Nordovest dove nella giornata di lunedì sono attese nevicate fino a bassa quota, localmente anche in piano lunedì mattina. Una certa instabilità continuerà per altro a interessare anche l'area tirrenica portando qualche piovasco fino alla Sicilia. Le temperature saranno ancora sotto media soprattutto al Centro Nord e sulla Sardegna.

Martedì il minimo si sposterà ancora più a ovest, quindi l'instabilità interesserà soprattutto le regioni occidentali, in particolare la Sardegna e la Sicilia ma refoli freddi porteranno ancora molte nubi al nord e sul medio alto Adriatico con qualche fenomeno debole, nevoso fino a quote collinari. Le temperature saliranno leggermente per portarsi in media o solo leggermente e localmente al di sotto. Mercoledì ancora marcatamente instabile sulle Isole Maggiori con piogge e temporali che potranno coinvolgere anche la Calabria e la Puglia salentina. Nuvolosità compatta e qualche fenomeno da stau potranno interessare altresì le regioni del medio alto Adriatico e parte del Nord, soprattutto il Nordovest risultando nevose fino a quote collinari. Le temperature sono previste in leggero ulteriore rialzo anche se non ovunque.

Meteo giovedì-weekend

La circolazione depressionaria sui bacini meridionali tenderà a rinvigorirsi e a spostarsi verso l'area ionica per un ulteriore apporto di correnti artiche continentali in arrivo dal nord Europa. Una recrudescenza dell'instabilità sarà possibile su tutto il Centro Sud con piogge e nevicate che potranno aversi fino a quote molto basse tra sabato e domenica. Il Nord in questa fase potrebbe restare più protetto e assistere a pochi o nessuno fenomeno salvo che in Emilia Romagna, anche nevoso fino a bassa quota. Le temperature scenderanno nuovamente per portarsi sotto media. Attenzione perché questa seconda fase è ancora in fase di dibattimento tra i vari centri di calcolo e avrà bisogno di essere confermata nel corso dei prossimi aggiornamenti.