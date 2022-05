Italia divisa in due dal meteo: ancora caldo intenso al Sud, nubifragi e trombe d’aria al Nord

L'anticiclone africano che sta determinando condizioni di prevalente stabilità sull'Italia, ma soprattutto temperature davvero elevate per il periodo, subirà un attacco nei primi giorni della settima ad opera di flussi atlantici più freschi ed instabili. Un primo impulso coinvolgerà le zone alpine e parte dell'alta Val Padana con rovesci e qualche temporale, mentre sul resto d'Italia proseguirà l'azione stabilizzante dell'anticiclone, con clima molto caldo.

Temporali al Nord, ancora caldo al Sud

Tra martedì e mercoledì il flusso atlantico riuscirà a generare un vortice tra la Penisola Iberica e le Baleari che orchestrerà nuovi fronti diretti verso Alpi e Val Padana, forieri di rovesci, temporali anche forti, grandine e trombe ‘aria con locale coinvolgimento di parte delle regioni centrali. Sul resto d'Italia l'anticiclone continuerà a mantenere condizioni di stabilità, con tempo soleggiato e molto caldo, tanto che al Sud si guadagnerà ancora qualche grado entro metà settimana. Poi nella seconda parte della settimana il calo termico raggiungerà anche le regioni centro meridionali.

Meteo martedì

Instabile sin dalle prime ore della giornata su Alpi e Val Padana centro-occidentale con piogge e temporali anche forti; in giornata rovesci e temporali in estensione sparsa a parte della Val Padana, specie alle zone a nord del Po, ma non esclusi su tratti dell'Emilia. Tempo più soleggiato sul resto d'Italia, pur con una certa variabilità in arrivo su Sardegna e Toscana associata a qualche piovasco entro sera. Temperature in calo al Nord e Sardegna, in ulteriore lieve aumento al Sud con punte di 38°C sul Tavoliere. Venti moderati in prevalenza da sudest.

Previsioni per mercoledì

Instabile sin dalle prime ore della giornata su Alpi e Val Padana centro-occidentale con piogge e temporali anche forti; in giornata rovesci e temporali in estensione sparsa a parte della Val Padana, specie alle zone a nord del Po, ma non esclusi su tratti dell'Emilia. Tempo più soleggiato sul resto d'Italia, pur con una certa variabilità in arrivo su Sardegna e Toscana associata a qualche piovasco entro sera. Temperature in calo al Nord e Sardegna, in ulteriore lieve aumento al Sud con punte di 38°C sul Tavoliere. Venti moderati in prevalenza da sudest.

Giovedì vortice in arrivo

Il vortice che entro giovedì si posizionerà tra Penisola Iberica e Baleari a ridosso del weekend dovrebbe posizionarsi sul Tirreno, per poi puntare verso il Sud dello Stivale. Intorno al suo centro ruoterà un fronte che giovedì coinvolgerà ancora le nostre regioni settentrionali con una certa instabilità culminante dalle ore pomeridiane, caratterizzata da altri rovesci e temporali sparsi, più frequenti in prossimità delle zone alpine. Sul resto d'Italia sono attese condizioni più asciutte, anche se i cieli non risulteranno sempre sereni e verranno spesso offuscati da un'estesa nuvolosità alta e stratificata, anche con qualche pioggia in Sardegna. Le temperature si saranno già ridimensionate al Nord e in Sardegna, mentre il caldo insisterà al Sud dove sarà ancora piuttosto intenso.