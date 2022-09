L’estate cede il passo, da metà settimana un nuovo impulso freddo dai Balcani insidierà l'Italia

Dopo una lunga e torrida estate, l'autunno sembra è gia alle porte. Nel corso della settimana appena iniziata il tempo sull'Italia è destinato a cambiare ancora una volta: addio a lunghi periodi dominati da vasti anticicloni, adesso i protagonisti del tempo sono gli impulsi instabili provenienti dal Nord Europa e dalla Russia. Ad essere maggiormente colpite dal maltempo saranno le regioni adriatiche e tratti di quelle meridionali dove si vivranno condizioni di variabilità con qualche piovasco e con temperature che accuseranno una temporanea flessione.

Martedì, temperature in diminuzione

In prevalenza soleggiato sulle regioni settentrionali, oltre che in Toscana ed Umbria e sulle Marche. Maggior nuvolosità su Marche, Abruzzo, Molise e medio-alta Puglia con qualche debole piovasco in esaurimento in giornata e con tendenza a maggiori aperture. Nubi sparse e schiarite sulle restanti regioni meridionali e sulle isole maggiori con clima asciutto. Temperature in diminuzione al Nord e sulle adriatiche.

Mercoledì, tempo instabile

Addensamenti su Piemonte occidentale e alta Lombardia con alcune pioviggini al mattino sulle aree pedemontane, annuvolamenti inoltre su Emilia Romagna e versante adriatico per la presenza di una nuvolosità sparsa e irregolare, con possibilità di locali deboli piogge inizialmente sulle Marche, ma in attenuazione in giornata. Addensamenti più compatti su Calabria ionica ed est Sicilia con qualche pioggia o rovescio in intensificazione nel corso della giornata. Maggiori schiarite sulle regioni tirreniche. Temperature in ulteriore calo al Nord e sulle adriatiche.

Il meteo di giovedì

Sarà una giornata in prevalenza stabile sull'Italia, con qualche annuvolamento sterile al mattino lungo l'Adriatico, in diradamento in giornata. Maggior instabilità sulle isole maggiori con possibilità di alcune piogge sulla Sicilia centro-orientale. Temperature stabili o in ulteriore lieve calo.

Le previsioni per venerdì

Ancora tempo stabile sull'Italia con temperature che cominceranno a recuperare qualche grado nei massimi.