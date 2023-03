Anticiclone in rinforzo: scoppia la primavera, ma non dappertutto

La perturbazione in transito sull’Italia ha i giorni contati, solo fino a martedì scaricherà piogge e rovesci sparsi dal nord al sud dello Stivale, poi l’Anticiclone la farà da padrone quasi dappertutto. Saranno le regioni centro-meridionali quelle che rientreranno più direttamente nella protezione anticiclonica, mentre quelle settentrionali rimarranno esposte ad un marginale scorrimento delle code delle perturbazioni atlantiche in transito sull'Europa centro-settentrionale.

Bel tempo al Sud, ancora qualche pioggia al Nord

Proprio tra giovedì e venerdì una serie di deboli fronti sembrano intenzionati a lambire il Nord Italia, distribuendo una nuvolosità irregolare con qualche precipitazione che risulterà più probabile in Liguria e sull'arco alpino, dove la neve cadrà solo a quote elevate. Alcune piogge potrebbero sconfinare a parte della Val Padana, specie ai settori a nord del Po, ma si tratterebbe di fenomeni deboli e certamente non in grado di colmare il deficit pluviometrico che il Nord Italia si porta dietro da ormai più di un anno.

Clima primaverile ovunque

Sul resto dello Stivale le condizioni si dovrebbero mantenere stabili, mentre il clima risulterebbe primaverile su tutte le regioni, con temperature diurne che oscillerebbero diffusamente intorno ai 20°C.

Le previsioni per il prossimo Weekend

Il weekend potrebbe risultare più o meno analogo, con l'anticiclone ben saldo alle latitudini mediterranee e sulle nostre regioni centro-meridionali e qualche infiltrazione umida e moderatamente instabile da ovest verso parte del Nord Italia, in attesa di un possibile ulteriore rinforzo dell'alta pressione proprio nelle ultime ore della settimana.