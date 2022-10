Sembra ancora estate ma sta per tornare la pioggia. Ecco dove e quando inizierà il maltempo

L’estate sembra non voler andare più via dall’Italia. Grazie all’anticiclone sulle nostre regioni si è mantenuto un tempo in prevalenza soleggiato e un clima molto mite per la stagione. con temperature massime di circa 6-7 gradi oltre la media del periodo.Tuttavia questa situazioe non rimarra invariata per molto. Nel corso di giovedì si assisterà ad una certo aumento delle nubi sulle Alpi occidentali, esposte alla parte più avanzata dei flussi atlantici, con l'arrivo di qualche pioggia entro sera. Da venerdì l'anticiclone comincerà ad indebolirsi, sotto la spinta del flusso perturbato atlantico pilotato da una vasta e dinamica depressione sul Nord Atlantico.

Venerdì, pioggia al Nord

Una perturbazione raggiungerà il Nord Italia venerdì a partire dalle Alpi occidentali e sarà causa di un incremento della nuvolosità al Nordovest, con alcune piogge che dalle Alpi si propagheranno sparse alla pianura piemontese e alla Liguria, più frequenti sull'alto Piemonte. Il fronte troverà il suo cammino sul Nord Italia ostacolato dall'anticiclone che rimarrà saldo sul Mediterraneo centrale. Ne conseguirà una nuvolosità irregolare sul resto del Nord Italia, più compatta in prossimità delle Alpi con qualche rovescio su quelle lombarde e fenomeni via via più attenuati su quelle orientali. Fenomeni sporadici sul resto della Val Padana o spesso assenti sul settore centro-orientale, dove permarrà qualche schiarita. La parte più avanzata del fronte si estenderà fino alla Toscana, determinando qualche piovasco entro sera sulle aree settentrionali, ma sul resto d'Italia invece il tempo si manterrà stabile e anticiclonico, con sole offuscato da strati nuvolosi alti e innocui e clima molto mite.

Le previsoni per il weekend

Nel weekend il fronte sfilerà verso est provocando qualche pioggia sabato su Triveneto e Levante Ligure, mentre parziali schiarite si faranno strada da ovest. Sul resto d'Italia attesi addensamenti e scarsa probabilità di piogge sulle tirreniche peninsulari, schiarite ampie sul versante adriatico, così come in Sardegna e al Sud. Domenica un nuovo impulso instabile cercherà di raggiungere dall'Atlantico l'Italia, ma sarò ostacolato dalla rimonta dell'anticiclone africano e probabilmente non distribuirà più che qualche addensamento irregolare al Nord e sulle tirreniche, in un contesto generalmente molto mite. C'è però ancora un certo margine di incertezza nella previsione fino al weekend e nei prossimi giorni potrebbe subire alcune modifiche.