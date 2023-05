Il vortice provenuto dall'Europa centro-settentrionale ha raggiunto il Mediterraneo centrale e l'Italia, pilotando un'intensa perturbazione che ha riportato finalmente tanta pioggia anche sulle assetate regioni settentrionali, compreso il siccitoso Piemonte. Il maltempo insisterà sull'Italia almeno fino a mercoledì 3 maggio, colpendo in particolare il Nordest e il Centro-Sud, specie la fascia adriatica. Al Nordovest ora il tempo è in miglioramento e le prime schiarite si sono affacciate su Valle d'Aosta e parte del Piemonte, mentre gli ultimi rovesci si attardano su basso Piemonte e Liguria.

Emilia Romagna, cresce la portate dei corsi d’acqua

Le condizioni sono diffusamente perturbate su buona parte del resto d'Italia, a cominciare dalla Val Padana centro-orientale, dove imperversano piogge e rovesci estesi ed intensi. Si segnalano accumuli pluviometrici di ben 60mm e oltre su Reggiano e Bolognese, mentre è in sensibile crescita la portata di alcuni corsi d'acqua che scendono dalle vallate appenniniche verso il Po, tra cui Samoggia, Lavino, Idice, Quaderna e Correcchio. Accumuli pluviometrici inferiori invece su Lombardia e Triveneto.

Piogge e rovesci sulle centrali adriatiche e basso Lazio

La stessa perturbazione sta agendo su parte delle regioni centrali dando luogo a piogge e rovesci diffusi su Marche, Abruzzo e basso Lazio con accumuli pluviometrici fino a 20mm sull'Anconetano, 25mm su Aquilano e Pontino.

Rovesci e temporali al Sud

Rovesci anche temporaleschi interessano le regioni meridionali, in particolare quelle del basso Tirreno. Sul Cilento gli accumuli pluviometrici raggiungono gli 80mm, mentre temporali sono in azione sulla costa della Calabria, in Sicilia sul Messinese, in Sardegna sul versante occidentale. Rovesci impegnano inoltre Basilicata e buona parte della Puglia.

Forte temporale in Sicilia

Un temporale autorigenerante sta colpendo parte del Messinese ionico nelle zone interne. Gli accumuli pluviometrici hanno già superato i 200mm e si avvicinano ai 300mm su alcune stazione di rilevamento.

Le previsioni

Al Nord ampie schiarite conquisteranno rapidamente il Nordovest, piogge e rovesci insisteranno in Lombardia soprattutto sul settore sudorientale, Veneto e Friuli VG, attenuandosi in serata ad eccezione delle coste adriatiche. Maltempo intenso insisterà sull'Emilia Romagna con rischio nubifragi e locali criticità idro-geologiche per piogge e rovesci che si attenueranno solo in serata sulle provincie occidentali. Al Centro a tratti instabile sul versante tirrenico con rovesci più frequenti sulle zone interne, maltempo su adriatiche e Umbria con rovesci anche temporaleschi e localmente forti su Marche e zone interne, dove in giornata potranno aversi locali nubifragi. Al Sud instabilità diffusa con piogge e rovesci anche temporaleschi che diverranno più intensi dal pomeriggio su Basilicata, Calabria, Campania interna e Sicilia centro-orientale e possibili nubifragi e locali criticità idro geologiche tra il pomeriggio e la sera; fenomeni più discontinui in Puglia. Venti tesi o forti a rotazione ciclonica, temperature in calo al Centro-Sud.

Da giovedì torna l'Anticiclone

Da giovedì torna l'anticiclone africano. Questo significa sole e anche un po' di caldo con temperature che si riporteranno sopra le medie stagionali toccando anche punte di 25/27°C. Unica insidia giovedì sarà ancora qualche temporale che potrà svilupparsi all'estremo Sud tra la Calabria e la Sicilia orientale. Ma quanto durerà questa fase anticiclonica? Ad oggi secondo i modelli sicuramente non meno di un paio di giorni, giovedì e venerdì soprattutto.