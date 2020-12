Nuove perturbazioni in arrivo nel weekend, neve e temporali su mezza Italia

E’ in arrivo una perturbazione atlantica che riporterà la pioggia su mezza Italia mentre la neve tornerà a cadere sull'arco alpino. Tra sabato e domenica l'anticiclone invernale verrà temporaneamente indebolito dall'arrivo di gran carriera di un fronte instabile. Le piogge torneranno a cadere su Liguria, Piemonte e Lombardia, mentre rovesci e alcuni temporali interesseranno Sicilia, Calabria e settori ionici.

Pioggia e neve

Il tempo sull'Italia si presenterà perlopiù stabile fino a venerdì stante la presenza dell'anticiclone; anche se non mancheranno degli addensamenti nuvolosi al Nord e sulle regioni tirreniche per via di infiltrazioni di aria umida che recheranno dei locali disturbi. Tuttavia proprio nella giornata di venerdì inizieranno a mostrarsi i primi segnali di un cambiamento che attende la Penisola nel weekend quando una modesta perturbazione interesserà una parte delle nostre regioni.

Le previsioni di venerdì

Al Nord nuvoloso tra Val Padana e Liguria con deboli pioviggini sullo Spezzino, più sole su Alpi e Triveneto. Al Centro nubi irregolari su Toscana, Marche e Sardegna con qualche piogge sull'Isola e coste meridionali della Toscana; poco o parzialmente nuvoloso altrove. Al Sud in prevalenza poco nuvoloso salvo maggiori annuvolamenti sulle aree ioniche, qualche pioggia in arrivo in Sicilia.

Il tempo di sabato

Al Nord qualche pioggia su Liguria, Emilia ed ovest Lombardia entro sera, nuvoloso altrove e con maggiori schiarite sulle Alpi. Al Centro qualche pioggia su Sardegna e alta Toscana, maggiori schiarite altrove con tempo asciutto. Al Sud irregolarmente nuvoloso con tendenza a peggioramento tra Sicilia e bassa Calabria, tempo asciutto altrove.

Meteo di domenica

Piogge al Nord Ovest, Sardegna meridionale, Sicilia e Calabria. Neve sulle Alpi occidentali fin verso gli 800-1000m. Un ulteriore peggioramento sull'area ionica con temporali.