Due perturbazioni atlantiche sull’Italia: in arrivo temporali, vento e anche tanta neve sulle Alpi

Dopo un inizio di Novembre all’insegna del bel tempo, le cose cambieranno proprio a partire da questa settimana. Il vortice che questo weekend ha portato variabilità e instabilità sull'Italia ha fatto da apripista alle perturbazioni atlantiche. L'anticiclone ha subito un duro colpo e difficilmente tornerà a farci visita nei prossimi 7-8 giorni.

Prima perturbazione tra martedì 15 e mercoledì 16

Nella giornata di martedì, piogge e rovesci inizieranno a bagnar fin dal mattino le aree del Nord-Ovest con fenomeni abbondanti tra Liguria, Appennino emiliano e Toscana. Variabilità altrove. Piovaschi sparsi sul Triestino e sul Cilento. Tra pomeriggio e sera si intensifica il peggioramento sul Centro-Nord Italia, piogge abbondanti su Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia e Toscana, più deboli o moderate altrove. Asciutto con schiarite sul Lazio meridionale, Abruzzo meridionale e su tutto il Sud Italia. Non si escludono locali criticità tra Liguria e Toscana dove potranno formarsi temporali stazionari.

Maltempo al Centro-Sud

Maltempo che mercoledì si sposterà verso il Centro-Sud. Al mattino ancora piogge abbondanti su gran parte del Centro e sul Triveneto, schiarite avanzeranno da Nord-Ovest. Soleggiato su Calabria e Sicilia. Nella seconda metà di giornata peggiora sul basso Tirreno, con tempo anche intensi tra Lazio e Campania. Piogge sul medio Adriatico. Piovaschi sparsi sul Palermitano e in Sardegna. Ulteriori schiarite si faranno largo al Nord-Ovest. Nevicate sulle Alpi oltre i 1400m. Temperature in calo al Centro-Nord nella giornata di martedì, specie nei valori massimi.

La seconda perturbazione

Seconda perturbazione a ridosso del weekend. Dopo una breve pausa dalle piogge nella prima parte della giornata di giovedì 17, ecco che dalla sera tornano le precipitazioni sul Nord-Ovest e sulla Toscana per l'arrivo di una nuova perturbazione. Più debole rispetto alla prima ma comunque in grado di portare piogge e rovesci anche abbondanti, specie al Centro, in particolare nella giornata di venerdì. Precipitazione che da Nord a Sud bagneranno a giro un po' tutto il Paese. La residua instabilità prevista al Meridione si evolverà poi in un graduale miglioramento.