Arriva l’anticiclone africano: non solo caldo intenso ma anche qualche temporale

In arrivo sull’Italia un'intensa ondata di caldo africano le temperature saliranno un po ovunque anche se non mancherà e qualche isolato temporale nella prima parte della della settimana quanto meno fino a mercoledì-giovedì con temperature fino a 34/36°C al Nord, in Sardegna e sulle zone interne del Centro. Da giovedì poi la situazione caldo si acuirebbe a iniziare dal 17 e fino al weekend.

Ondata di caldo intenso

Sarà un'ondata di caldo molto intensa che erediteremo dalla Spagna dove si toccheranno punte fino a 45°C o superiori ed investirà anche Francia e Germania. Non avremo i valori previsti in Spagna, tuttavia sulle regioni settentrionali e quelle centrali tirreniche come ancora una volta in Sardegna la colonnina di mercurio potrà arrivare a toccare i 38/40°C.

Rischio temporali

Il caldo estremo non investirà tutta la Penisola, le regioni del medio versante Adriatico e quelle meridionali non dovrebbero risentirne particolarmente, almeno in una prima fase, con temperature che potranno essere normali o solo leggermente superiori alle medie stagionali. Questo accadrà perché i massimi anticiclonici si spingeranno in direzione dell'Europa centrale e nord orientale lasciando spazio più a est a una matrice anticiclonica meno robusta che potrà favorire anche qualche temporale di calore nelle ore centrali della giornata. Questi temporali saranno più probabili lungo l'Appennino centro meridionale.