Un intenso fronte freddo piomba sull’Italia, in arrivo vento, pioggia e temporali anche al Nord

Finalmente anche al Nord arriverà la pioggia. Il drastico cambiamento sarà legato a un impulso di aria fredda di matrice artica marittima che entrerà in contrasto con l'aria caldo umida presente sul settore meridionale europeo formando un compatto sistema temporalesco che in un letto di correnti occidentali transiterà su tutta l'Italia o quasi. Accumuli abbondanti potranno riguardare anche il Nordovest che più di tutte le altre regioni soffre la carenza idrica.

Le regioni più colpite dal maltempo

Le regioni più colpite saranno il Nord e la fascia centrale e meridionale tirrenica fino alla Calabria. l'Adriatico si troverà più sotto vento ma delle piogge e dei temporali non mancheranno soprattutto quando transiterà il ramo freddo che introdurrà anche un netto calo delle temperature. Calo termico che favorirà anche delle nevicate non solo sulle Alpi ma anche in Appennino e fino a quote di alta collina o bassa montagna. Il tutto sarà condito da una forte ventilazione che resterà attiva almeno fino a mercoledì-giovedì.



Lunedì piogge al Nord

Lunedì nuvolosità in aumento al nordovest e prime piogge dalla sera in intensificazione nell'arco della notte quando saranno possibili anche dei temporali localmente intensi che si dirigeranno poi verso Lombardia e Triveneto. Neve sui rilievi alpini in calo fino a 1300/1500m la notte. Sul resto della Penisola tempo soleggiato e mite con massime anche oltre i 20/22°C sulle Isole maggiori, l'estremo Sud e il medio Adriatico. A fine giornata deboli piogge sull'alta Toscana con temporali anche forti nella tarda notte. I venti si disporranno tutti dai quadranti meridionali e rinforzeranno sensibilmente soprattutto nell'arco della notte.

Martedì, tempo instabile

Martedì instabile perturbato al Nord segnatamente a Lombardia, Emila Romagna e Triveneto con piogge e temporali. Neve oltre i 1200/1300m sulle Alpi. Ampie aperture al Nordovest. Perturbato anche al Centro con piogge e temporali localmente intensi in Toscana in marcia entro il pomeriggio sera anche sul resto dei settori, soprattutto sul Lazio. Nubi in aumento in Campania con piogge e rovesci dal pomeriggio in estensione serale anche alla Calabria e parte dell'Adriatico. Le temperature sono previste in calo per via delle piogge su Nordest e regioni centrali tirreniche, saranno in ulteriore temporaneo aumento al Sud e al Nordovest per correnti favoniche. I venti saranno forti meridionali in rotazione da NO con mareggiate sulle coste esposte.

Mercoledì, temperature in diminuzione

Mercoledì ancora instabile lungo l'Adriatico e l'estremo Sud con qualche piovasco o temporale, possibili anche delle nevicate in Appennino oltre 800/1000. Più soleggiato altrove. Le temperature scenderanno sensibilmente soprattutto al Nordest e lungo l'Adriatico. I venti saranno forti settentrionali.