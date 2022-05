Tanto sole e temperature estive sull’Italia, ma con qualche eccezione. Ecco le Regioni a rischio temporali

Grazie all’anticiclone ci aspettano giornate stabili con prevalenza di sole e temperature in ulteriore lieve aumento, con punte prossime ai 30°C non solo sulla Val Padana ma anche su parte delle zone interne del Meridione. Tuttavia impulsi umidi occidentali, avranno degli effetti che verranno avvertiti su alcune delle nostre regioni. Soprattutto nel weekend non si esclude un temporaneo aumento dell’instabilità con temporali al Settentrione; si dovrebbe trattare di instabilità pomeridiana in un contesto soleggiato, con qualche acquazzone dapprima in montagna e poi localmente in discesa verso la Pianura Padana.

Meteo di venerdì

Sarà un'altra giornata stabile e in prevalenza soleggiata, anche se con alcuni addensamenti sulla costa tra bassa Campania e alto Lazio. Al pomeriggio annuvolamenti si formeranno nuovamente sulle zone alpine, dando luogo a qualche rovescio o isolato temporale principalmente tra Dolomiti e Alpi carniche, in locale sconfinamento all'alta pianura veneta e in esaurimento in serata. Temperature in ulteriore lieve aumento, punte di 29/30°C su Val Padana, entroterra tirrenico centrale, Foggiano e Materano.

Previsioni di sabato

Giornata stabile e in prevalenza soleggiata, con alcune eccezioni. Qualche addensamento sarà presente sulle coste di bassa Campania e alta Calabria, ma soprattutto sulle Alpi centro-orientali. Qui sono attesi alcuni piovaschi già al mattino su Trentino, Cadore e Friuli VG, in intensificazione nel pomeriggio con formazione di qualche temporale in sconfinamento alle alte pianure lombardo-venete. Coinvolte anche le Alpi occidentali con locali brevi fenomeni sul settore marittimo, ma in serata generale attenuazione delle precipitazioni. Temperature stabili o in lieve locale aumento al Centro-Sud, punte di 30°C sulle zone interne di Puglia e Basilicata.

Il tempo di domenica

Inizio giornata soleggiato, pur con alcuni annuvolamenti in Sardegna e sull'alta Toscana. Annuvolamenti in intensificazione nelle ore pomeridiane in prossimità dei rilievi alpini con qualche rovescio o breve temporale sulle Prealpi lombarde e sulle Alpi piemontesi occidentali, in locale sconfinamento in serata alle pianure pedemontane della Lombardia. Sviluppo di annuvolamenti cumuliformi dal pomeriggio anche lungo la dorsale appenninica con alcuni rovesci sui settori tosco-emiliano, umbro-marchigiano e campano-lucano, in esaurimento la sera. Temperature stabili o in ulteriore lieve aumento.