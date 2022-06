Il caldo torrido e l’afa cotinuano anche nei prssimi giorni e nel weekend sarà ancora peggio. L'anticiclone africano tornerà a rinforzare già nel corso di venerdì quando si intensificherà l'afflusso rovente di matrice subtropicale che culminerà al Sud, sulle isole maggiori e sulle regioni tirreniche, con locali punte di 40°C. Ci aspetta quindi un fine settimana rovente su molte regioni, con temperature un po' meno elevate al Nord e sul medio Adriatico, dove comunque domenica il caldo sarà fastidioso e si potranno toccare punte di 36°C in Val Padana.

Giovedì 22 città da bollino rosso

L'afa e il caldo estremo attanagliano le principali città italiane, il 30 gugno saranno 32 le città da bollio rosso ovvero: Cagliari, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Reggio Calabria, Rieti e Roma. E ancora Ancona Bari, Bologna, Catania, Pescara e Viterbo, Trieste, Venezia e Verona. Bollino giallo per Bolzano, Genova e Torino.

Pericolo ondate calore

Le ondate di calore si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Queste condizioni climatiche, ricorda il Ministero della Salute, possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione, soprattutto dei soggetti vulnerabili, come anziani, malati cronici, bambini, donne in gravidanza.

Meteo sabato

Sabato sarà una giornata generalmente soleggiata, salvo nel pomeriggio la formazione di qualche annuvolamento in prossimità dell'arco alpino e sottili velature in arrivo in Sardegna. Le temperature aumenteranno al Nord, sulle isole e sulle regioni tirreniche, mentre perderanno qualche grado sul medio-basso Adriatico. I valori più elevati si raggiungeranno sulle zone interne della Sicilia con punte di 42°C, ma temperature fino a 40°C sono attesi anche su Materano e interne sarde, 36/38°C sulle interne tirreniche.

Previsioni per domenica

Domenica sarà un'altra giornata stabile e in prevalenza soleggiata sull'Italia con le uniche eccezioni che saranno rappresentate da una lieve variabilità diurna sulle Alpi orientali, con qualche rovescio o breve focolaio temporalesco sull'Alto Adige. Temperature in aumento al Nord, Sardegna e tirreniche, massime fino a 36/37°C sulla Val Padana centro-orientale, 38/40°C sulle centrali tirreniche, Materano e Sicilia interna, localmente superiori sulla Sardegna interna.