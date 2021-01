Italia divisa in due nel weekend: al Nord gelo e neve anche in pianura, clima primaverile al Sud

Avanti con il maltempo, per ancora molti giorni. Un perturbazione atlantica sta per raggiungere l'Italia a partire dalla Sardegna per poi arrivare rapidamente il Centro, il Sud e infine parte del Nord. Il contemporaneo afflusso di aria gelida dai Balcani farà crollare la quota neve che potrà scendere fino in pianura su Toscana ed Emilia.

Sabato, vortice ciclonico

Il team de iLMeteo.it avvisa che fino a venerdì le piogge, sparse, interesseranno soltanto alcune regioni del Centro (basso Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna) e alcune del Sud (Campania, Basilicata e Puglia), al Nord tornerà la nebbia in pianura e un clima più freddo. Da sabato si avvicinerà a grandi passi un vortice ciclonico che piloterà una perturbazione atlantica che dalla Sardegna si estenderà a tutto il Centro, a gran parte del Sud e a Liguria ed Emilia Romagna. I venti freddi di Bora e Grecale che soffieranno al Nord e in Toscana faranno crollare la quota neve che scenderà fino in pianura in Emilia (alla sera), fiocchi sulle coste in Liguria (savonese e genovese) e a 2-300 metri in Toscana.

Domenica, clima primaverile al Sud

Domenica la perturbazione insisterà al Centro, in Campania e in Puglia mentre abbandonerà l’Emilia e la Liguria con ultime nevicate mattutine fin su pianure e coste. In Toscana la neve scenderà ulteriormente di quota fino a cadere a Firenze, Arezzo, Pistoia, probabile anche a Siena. Piogge battenti invece sulla Campania e tempo asciutto e soleggiato sul resto del Nord e del Sud. Infine un accenno alle temperature previste su Sicilia e Calabria che potrebbero sfiorare i 22-24°C grazie al soffiare di venti caldi.

Le previsioni

Giovedì 7- Al nord: locali nebbie, tempo asciutto. Al centro: peggiora su Sardegna, Lazio, Abruzzo e Molise con piogge. Al sud: piogge in arrivo su Campania, Basilicata e Puglia.

Venerdì 8 - Al nord: spesso soleggiato. Al centro: piovaschi su Sardegna, Marche e Abruzzo. Al sud: piogge sparse su Campania, Basilicata e Puglia.

Sabato 9. Al nord: cielo via via più coperto. Al centro: peggiora ovunque con piogge, neve in collina in Toscana. Al sud: peggiora con piogge un po’ ovunque.

Domenica neve a bassissima quota in Toscana, in pianura sull’Emilia, piogge sul resto del Centro-Sud, clima mite in Sicilia e Calabria.