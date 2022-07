Il caldo africano ha le ore contate: da Nord a Sud sono in arrivo temporali, nubifragi e grandine

Stop al grande caldo di questi giorni. Un fronte freddo d'origine Atlantica è atteso tra il 7 e l'8 luglio Il peggioramento sarà foriero di rovesci e temporali anche di forte intensità: su gran parte del territorio nazionale sono attese precipitazioni anche a sfondo grandinigeno e forti raffiche di vento. Ma respirare un po’ d’aria fresca dobbiamo attendere ancora un giorno. Oggi è ancora allerta massima per l’anticiclone africano: bollino rosso in 9 città.

Mercoledì ancora temperature torride

Oggi l'ondata di calore avvolgerà principalmente il Centro-Sud, 9 su 27 le città da bollino rosso (livello di allerta 3, il massimo): Cagliari, Catania, Frosinone, Messina, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Rieti, Roma. E' quanto sottolinea il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute. Al Nord invece si inizia a respirare: Bolzano, Brescia, Genova, Milano, Torino, Venezia e Verona, da bollino verde.

Giovedì, fronte freddo sul Mediterraneo

Giovedì il fronte freddo irrompe sul Mediterraneo da Nord con forti venti settentrionali su tutte le regioni: le zone maggiormente interessate saranno le regioni del Centro-Nord dove non si escludono fenomeni violenti, a carattere di rovescio o temporale grandinigeno. Le zone summenzionate osserveranno un calo termico anche di 6°C-8°C rispetto ai valori odierni. Ancora caldo al Sud.

Venerdì temporali e temperature in calo

Il fronte evolve verso sud con temporali diffusi su medio basso Adriatico, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Anche in questo caso non si escludono fenomeni di forte intensità. Temperature in calo anche di 7°C-10°C rispetto ai valori odierni. Sole prevalente al nord ed alto versante tirrenico con temperature massime in rialzo. Ventilazione sostenuta da Nord/Nord-Est su tutto il Paese.

Nel Weekend torna il sereno

Il fronte trasla verso levante favorendo un nuovo aumento della pressione atmosferica in sede italica. Pertanto il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso al centro-nord, qualche episodio temporalesco o locali acquazzoni, specie durante la giornata di sabato, potrà interessare le località appenniniche del sud, in parziale sconfinamento verso le coste, specie del versante ionico. Tale evoluzione necessità comunque di ulteriori conferme, vista l'elevata distanza temporale.