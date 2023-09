“L'estate non accenna ad andare via, i prossimi giorni infatti di autunnale avranno ben poco”, lo rivela il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega – “ questo a causa dell'espansione dell'anticiclone subtropicale che dalla Spagna taglierà come una lama l'Europa centrale collegandosi ad una cellula anticiclonica secondaria sulla Russia. Su gran parte d'Italia sarà quiete meteorologica, in particolare al Centro-Nord, più direttamente interessato dall'alta pressione. Almeno fino al weekend compreso, ma con tutta probabilità anche nei primi giorni della prossima settimana, avremo dunque condizioni in larga parte soleggiate e con clima diurno dai connotati ancora prettamente estivi.

Qualche temporale al Sud

“Il Sud, e in particolare Calabria e Sicilia, risentiranno invece ancora per qualche giorno della circolazione ciclonica isolata sullo Ionio” – prosegue Ferrara di 3bmeteo.com – “con occasione per qualche rovescio o temporale; il tutto in un contesto a tratti ventoso per Tramontana, Maestrale o Grecale con mari mossi o molto mossi, nonché con temperature in linea con le medie o inizialmente anche al di sotto specie su area ionica e bassa Sicilia. Tuttavia entro il weekend anche su queste aree l'alta pressione dovrebbe espandersi in modo più deciso, garantendo una pressoché totale stabilità atmosferica contestualmente ad un rialzo termico e a un'attenuazione del vento.

Il meteo che verrà

Grazie all'anticiclone i valori massimi riusciranno a salire sopra la media del periodo di quasi 8-10°C. Di giorno al Centro-Nord si toccheranno nuovamente i 28-3o°C e gradualmente le temperature saliranno anche al Sud. Questa nuova fase di tempo stabile e caldo persisterà tutta la settimana, ma addirittura potrebbe dominare anche la prossima regalando un'ottobrata estrema a tutta l'Italia. “Ad oggi non si intravedono sostanziali cambiamenti dell'assetto barico almeno fino ai primi di ottobre, con anticiclone dominante (al netto delle residue note instabili al Sud). Dopo il 3-4 ottobre si potrebbe assistere a un affondo di aria più fredda e instabile dal Nord Europa ma è ancora tutto da confermare, conclude Ferrara