Italia ancora in bilico tra sole e forti temporali, ma le temperature tendono ad aumentare ovunque

Il ciclone mediterraneo, responsabile del maltempo degli ultimi giorni, si allontana verso la Grecia. Tuttavia questo non significa che avremo bel tempo. Correnti dalla Scandinavia si stanno dirigendo verso l'Europa occidentale, a giorni raggiungeranno le regioni alpine per poi dirigersi verso la Spagna ma tanto basterà a stimolare dei temporali anche forti su buona parte delle regioni settentrionale.

Temperature in aumento

Tuttavia le temperature inizieranno ad aumentare e nei prossimi giorni si avranno valori massimi di 27/28°C o persino superiori, in particolare sulle regioni settentrionali. Da metà settimana contenuta diminuzione per l'arrivo di una fase più instabile e poi da venerdì al weekend si preannuncia di nuovo più caldo. Nessun eccesso termico per il momento anche se i valori potranno essere leggermente superiori alla media e dato che l'umidità dell'aria sarà abbastanza elevata ci sarà anche un pochino di afa.

Martedì tempo stabile

Martedì vedrà una maggiore stabilità, ci sarà sole al mattino, poi nel pomeriggio l'eventuale instabilità temporalesca dovrebbe restare relegata alle sole zone interne e montuose. Le temperature saranno molto miti su tutta l'Italia, persino calde sulle regioni centro settentrionali con massime anche superiori ai 27/28°C.

Tra mercoledì e giovedì, goccia fredda dalla Scandinavia

Tra mercoledì e giovedì la discesa di una goccia di aria più fredda dalla Scandinavia causerà un generale peggioramento delle condizioni atmosferiche sulle regioni settentrionali con rovesci e temporali anche intensi che si propagheranno da est a ovest coinvolgendo soprattutto i settori a nord del Po ma localmente anche le basse pianure e l'Emilia Romagna. Temporali ma prevalentemente diurni interesserebbero anche le zone interne del Centro e parte del Sud. Nel frangente le temperature subirebbero una contenuta diminuzione, soprattutto giovedì.

Tendenza weekend

Venerdì la pressione dovrebbe aumentare nuovamente e garantire una maggiore stabilità atmosferica pur con ancora dei piovaschi e dei temporali pomeridiani a ridosso dei rilievi. Le temperature tenderanno a salire di nuovo.

Anche il weekend si preannuncia ambiguo. Sia sabato che domenica dovremo aspettarci dei pomeriggi caratterizzati da temporali, certamente più diffusi nelle zone interne appenniniche e a ridosso dei rilievi alpini ma va considerata la possibilità che possano riuscire a coinvolgere anche i settori di pianura e quelli costieri.