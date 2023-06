Finalmente è arrivata l’estate. Ci attende un weekend soleggiato e più caldo anche se non mancherà qualche insidia perché la perturbazione collegata al vortice atlantico nella giornata di domenica raggiungerà la Francia stimolando una certa instabilità anche sulle zone alpine e prealpine occidentali e ci saranno dei temporali che potranno essere anche forti e localmente interessare i settori di pianura.

Temporali addio

Tuttavia dal weekend in poi i nubifragi diffusi saranno un ricordo, avremo condizioni di caldo afoso su tutta l’Italia: le temperature saliranno in modo più sensibile da domenica, portandosi già oltre i 35°C in alcune zone interne delle Isole Maggiori, in particolare in Sardegna.

Caldo torrido in arrivo

Da lunedì il termometro salirà ovunque raggiungendo un primo picco proprio per il Solstizio d’Estate: mercoledì 21 giugno sono previsti 34°C a Firenze e Padova, 33°C a Bologna e Roma, 31-32°C anche a Milano e Torino ma con tanta umidità e quindi con temperature percepite vicine ai 40°C.

I valori più roventi in Sardegna

I valori più roventi sono attesi in Sardegna con 41°C ad Oristano tra il 20 ed il 21 giugno (con le giornate di sole che saranno lunghissime, oltre 15 ore di luce calda) e in Sicilia a Siracusa con 38°C e Catania 36°C; quasi sul podio delle più calde ci saranno anche Taranto con 37 gradi all’ombra, Foggia e Matera 36°C, Bari, Bolzano, Forlì e Lecce con 35°C. Il caldo arrivato all'improvviso annullerà l’incubo nubifragi ed alluvioni almeno per qualche giorno.