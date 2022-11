Freddo in arrivo dai Balcani, il weekend assumerà di nuovo i caratteri autunnali

La perturbazione di origine atlantica che ha raggiunto il Nord Italia sta portando piogge e rovesci anche intensi su alcune zone, come Levante Ligure e alto Triveneto. Nel suo spostamento da ovest verso est ha già mollato la presa sulle regioni nordoccidentali, mentre il suo ramo meridionale ha raggiunto parte del Centro Italia coinvolgendo la Toscana. Nulla di fatto sul resto del Centro e al Sud, sotto la protezione dell'anticiclone.

Ciclone dai Balcani

Le cose potrebbero cambiare nel weekend del 12 e 13 novembre quando avremo una configurazione rara e molto particolare, se confermata. Un ciclone potrebbe formarsi sui Balcani e spostarsi velocissimo dalla Puglia verso la Liguria tra sabato e domenica. Normalmente le perturbazioni seguono una traiettoria Ovest-Est, entrando dal settentrione e scivolando verso Sud. Invece, in questo caso, potremo avere un moto 'retrogrado' molto spinto da Sud-Est verso Ovest Nord-Ovest: in altre parole il ciclone dai Balcani potrebbe andare 'contromano' in moto retrogrado, cioè con verso opposto rispetto a ciò che accade più frequentemente, ad esempio con le normali perturbazioni atlantiche.

Il weekend assumerà caratteri autunnali

L'abbassamento delle temperature sarebbe nell'ordine dei 4-5°C rispetto alle giornate precedenti, le massime si porterebbero sotto media e la neve potrebbe cadere sui rilievi dell'Appennino e sulle Alpi anche sotto ai 1500m. Altro non aggiungeremo perché nonostante l'evoluzione si sia chiarita nelle sue linee generali, i dettagli non sono ancora del tutto chiari. Quello che c'è da sapere è che il weekend assumerà nuovamente caratteri autunnali dapprima al Sud poi anche al Centro Nord con l'arrivo di nuove piogge. Piogge che tuttavia essendo associate ad un vortice non troppo profondo e di piccole dimensioni, saranno disomogenee e poco organizzate.