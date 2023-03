Ancora qualche giorno di primavera, ma poi da domenica cambia tutto. E’ in arrivo freddo e maltempo

Il bel tempo di primavera ha le ore contate. Un colpo di coda invernale investirà la nostra Penisola da domenica. La prossima sarà una settimana caratterizzata dal freddo e dal maltempo. Il termometro crollerà per 3 giorni, dalla Domenica delle Palme fino a martedì 4 aprile, rimanendo sotto media fino alla Pasqua.

Giovedì e venerdì, ancora bel tempo

Intanto però, prima di questo ennesimo colpo di coda invernale, le massime saliranno fino a 28 gradi in Sardegna e fino a 25°C in Sicilia, ci aspetta dunque un giovedì caldo e soleggiato al Centro-Sud, salvo nubi in Toscana, più nuvoloso al Nord con qualche piovasco sulle Alpi ed in Liguria. Avremo comunque una giornata gradevole e primaverile con minime in ulteriore leggero aumento. Nell’'ultimo giorno di marzo, al nord è previsto un peggioramento con piogge sparse da Ovest verso Est. Al centro: soleggiato salvo nubi compatte sull’Alta Toscana. Al sud: soleggiato e più caldo.

Meteo di sabato

Sabato sarà una giornata di attesa, ancora tutto sommato mite, con una depressione che si scaverà sottovento alle Alpi e che domenica traslerà verso il Centro-Sud. Questa richiamerà dietro di sé aria fredda di origine artica che sul finire della settimana irromperà sull'Italia, provocando un nuovo generale calo termico e fenomeni di instabilità crescente su molte regioni.

Domenica arriva il maltempo

Al Nord il cielo sarà offuscato dal passaggio di strati alti con addensamenti più compatti sulle Alpi confinali e in giornata su Triveneto ed Emilia Romagna, dove compariranno alcuni rovesci o locali temporali. Rimarrà ancora una volta all'asciutto invece il Nordovest. Al Centro instabilità in aumento soprattutto dal pomeriggio, con piogge e rovesci in estensione dal versante tirrenico a quello adriatico e con neve in Appennino dai 1700/1900m. Poi entro sera fenomeni in esaurimento sulle coste tirreniche. Al Sud nuvoloso con piogge e rovesci già in mattinata sul settore meridionale tirrenico peninsulare, poi anche su Sicilia, Lucania e medio-alta Puglia, entro sera fino in Calabria. In Sardegna inizialmente instabile con rovesci sparsi, in attenuazione in serata. Venti tesi tendenti a provenire dai quadranti settentrionali e a rinforzare. Temperature in calo soprattutto al Centro-Sud.