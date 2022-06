Ancora caldo africano con picchi di oltre 40°C, ma attenzione ai break temporaleschi

Italia ancora nella morsa dell’'anticiclone africano che caratterizzerà anche l'inizio della nuova settimana. Le temperature saranno molto elevate con caldo e afa in ulteriore intensificazione rispetto alla domenica, le colonnine di mercurio potranno anche toccare punte record superando la soglia dei 40°C. Non sono da escludere picchi massimi oltre i 43/44°C nelle zone interne della Sardegna e della Sicilia che potrebbero segnare dei record per la fine di Giugno.

Vortice i avvicinamento

Andrà monitorato però il vortice da giorni stazionario in prossimità delle isole Britanniche che arriverà sul Nord Italia e sarà responsabile di rovesci e temporali localmente anche forti, ma non sufficienti a risolvere la situazione di grave deficit pluviometrico che da mesi mette a dura prova soprattutto le regioni settentrionali. E si tratterà solo di una breve parentesi, poiché già da metà settimana l'anticiclone tornerà a rinforzare ripristinando condizioni di stabilità con clima molto caldo.

Previsioni martedì

Temporali anche forti l nord, su Alpi occidentali, poi tutto il Nordovest, Lombardia, ovest Emilia, entro sera anche su Trentino Alto Adige, alto Veneto e Carnia. Visti i forti contrasti termici tra l'aria calda preesistente e quella relativamente più fresca in arrivo i fenomeni potranno risultare a tratti intensi e accompagnati da grandine e colpi di vento, specie su Piemonte, alta Lombardia e Prealpi orientali, e potranno provocare disagi come allagamenti e danni all'agricoltura. In serata tendenza ad esaurimento dei fenomeni al Nordovest. Sul resto d'Italia il tempo si manterrà più stabile. Temperature in calo al Nord e in Sardegna, senza variazioni particolari altrove o in ulteriore lieve aumento in Sicilia con punte anche di 44°C sull'entroterra catanese.

Previsioni mercoledì

Ancora a tratti instabile su Alpi e Prealpi con qualche rovescio o temporale soprattutto dal pomeriggio e localmente fin sulle alte pianure orientali, un po' di variabilità inoltre su entroterra ligure e Appennino tosco-emiliano con alcuni rovesci diurni. Condizioni più stabili sul resto delle regioni settentrionali, così come sul resto d'Italia, dove prevarrà il sole. Temperature in diminuzione al Centro-Nord e Sardegna, senza variazioni di rilievo al Sud.

Giovedì caldo al Sud e temporali al Nord

Un po' di variabilità giovedì 30 e soprattutto venerdì 1 luglio tra Alpi e alta Val Padana con altri rovesci e temporali intermittenti. Tempo stabile e in prevalenza soleggiato sul resto d'Italia con temperature che torneranno gradualmente a salire anche al Nord. Possibile stabilizzazione anche sulle zone alpine entro il weekend.