Caldo intenso e afa alle stelle: sarà un weekend infuocato. Le città più roventi

Continua l'ondata di caldo L'anticiclone africano, posizionato con i suoi massimi sul Mediterraneo centro-occidentale, porta afa e temperature che superano diffusamente i 40°C di giorno in Spagna ma dal weekend si sposterà investendo in pieno l'Italia, dove il termometro continuerà a salire.. Fino alla fine della settimana - rivelano gli esperti di 3BMeteo - saranno il Nordovest, la Sardegna e le regioni centro-settentrionali tirreniche a far registrare i valori termici più elevati, fino a 35/37°C e afa piuttosto intensa.

Venerdì temperature in aumento

Temperature in ulteriore lieve aumento rispetto alle 24 ore precedenti, con massime fino a 35/37°C su Nordovest e zone interne della Sardegna o localmente anche superiori, leggermente inferiori sulle centrali tirreniche. I valori più bassi si registreranno invece sul medio Adriatico e sul Sud peninsulare, alle prese con refoli di correnti relativamente più fresche settentrionali e massime che oscilleranno intorno a 27/30°C.

Le citta più calde

Poche variazioni rispetto al venerdì se non un ulteriore lieve aumento su Nordovest, Sardegna e medio-alto Tirreno, con punte di 36/37°C. Farà molto caldo anche in quota, tanto che sulle Alpi occidentali a 1500m si potranno raggiungere valori di circa 25°C, mentre lo zero termico si attesterà sui 4500m. Rimarranno relativamente più freschi il medio Adriatico e il Sud. A Torino attese massime fino a 34°C, a Firenze e Roma intorno a 33°C, a Milano sui 32°C, ben 37°C a Sassari.

Meteo di domenica

Temperature pressoché stazionarie con l'apice del caldo che insisterà su Sardegna, medio-alto Tirreno e Nordovest, estendendosi anche alla pianura lombarda, con punte di 36/38°C. Caldo anche in quota e zero termico sulle Alpi occidentali poco sotto i 4500m. I valori inferiori attesi ancora una volta su medio Adriatico e Sud, dove si potrebbe perdere anche qualche grado rispetto al sabato. Attese massime fino a 34°C a Torino, 35°C a Firenze.

Previsioni inizio settimana

Da lunedì e soprattutto entro la metà della prossima settimana le temperature aumenteranno anche al Sud, il caldo si intensificherà su tutta Italia e l'afa diverrà ovunque opprimente. Le ore in cui si avvertirà il maggior disagio causato dall'afa saranno quelle serali, quando le temperature saranno ancora elevate, avendo da poco raggiunto i picchi giornalieri, e l'umidità starà aumentando in vista delle ore notturne. Su diverse località del Centro-Nord le minime si manterranno superiori ai 20°C.