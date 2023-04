In arrivo due nuove perturbazioni: tornano temporali, grandine e neve in montagna. Le regioni più colpite

Dall'influenza delle correnti artiche a quella delle correnti polari marittime. La nuova perturbazione in arrivo nelle prossime 24 ore porterà un cambiamento delle condizioni meteo sull’Italia. Il tempo cambierà al Nord già entro la fine della giornata di mercoledì con rovesci e temporali anche intensi che poi giovedì interesseranno anche una parte del Centro. La situazione sarà all’opposto al Sud dove invece l’anticiclone africano porterà tempo soleggiato e anche una temporanea impennata termica.

Maltempo al Nord

Da mercoledì al Nord è dunque previsto cielo coperto e precipitazioni che dai settori alpini scenderanno gradualmente di latitudine fino a raggiungere le zone pianeggianti verso sera a iniziare da ovest verso est. Giovedi la perturbazione transiterà anche al Centro: il tempo sarà instabile su Lombardia e Nordest, Toscana, Umbria, Marche e localmente sul Lazio, mentre continuerà ad essere soleggiato sul resto delle regioni. In questo contesto le temperature diminuiranno dove non ci sarà il sole e aumenteranno invece dove il bel tempo sarà prevalente. La neve, tornerà a imbiancare le Alpi: la perturbazione di giovedì riporterà i fiocchi fino a quote collinari (5-600 metri), specie in provincia di Sondrio, Trento, Bolzano e Belluno.

Bel tempo al Sud

Mercoledì al Sud giornate soleggiate con qualche nube sparsa sulla Campania e a fine giornata sulla Sardegna occidentale. Temperature in sensibile aumento, in contenuto aumento. Giovedì invece instabilità in aumento tra il pomeriggio e la sera su Sardegna e Campania con locali piovaschi, più asciutto altrove. Temperature in temporaneo ulteriore aumento al Sud, specie sulla Sicilia.

Nuova perturbazione ne weekend

Dopo un venerdì di pausa, dalle prime ore di sabato una nuova e più intensa perturbazione raggiungerà l'Italia attraversandola nel corso del weekend. Le precipitazioni, spesso temporalesche e localmente accompagnate da improvvise grandinate, interesseranno maggiormente le regioni centrali e il Sud peninsulare. La perturbazione del fine settimana sarà accompagnata da nevicate sopra i 1400 metri di quota anche sugli Appennini centro-meridionali.