Pressioni per indirizzare indagine, arrestato procuratore Taranto

Roma, 19 mag. (askanews) - L'attuale procuratore di Taranto, Carlo Maria Capristo, è stato posto agli arresti domiciliari dalla Guardia di Finanza e dalla Squadra Mobile della Questura di Potenza su disposizione della Procura, con l'accusa di tentata induzione indebita a dare o promettere utilità. La vicenda risale al periodo in cui Capristo era procuratore a Trani.Secondo l'ipotesi accusatoria Capristo, che si trova ai domiciliari assieme al collaboratore, l'ispettore di polizia, Michele Scivittaro, avrebbe fatto pressioni per indirizzare l'esito di un fascicolo d'indagine.Tutto sarebbe iniziato a Bari dove tre imprenditori finiti oggi anche loro ai domiciliari, Giuseppe, Cosimo e Gaetano Mancazzo, avevano denunciato una persona per usura, ma il pm titolare dell'inchiesta aveva deciso di non procedere non ravvisando reati. Per gli inquirenti Capristo, all'epoca capo della procura di Trani, avrebbe esercitato pressioni sul giovane sostituto procuratore per fare avviare un processo. Il pm però, non si è piegato alla richieste del capo dell'ufficio e ha denunciato tutto.In passato il nome di Capristo era finito in un'indagine per abuso d'ufficio condotta dalla Procura di Messina sulle sentenze del Consiglio di Stato pilotate e anche nell'inchiesta che travolse la Procura di Trani su rapporti anomali fra magistrati e imprenditori.Nell'ambito di questa nuova inchiesta risulta indagato anche l'attuale Procuratore di Trani, Antonino Di Maio, con l'ipotesi di reato di abuso d'ufficio.