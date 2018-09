Preso quarto rapinatore di Lanciano, Salvini: 'Straniero infame'

Roma, 27 set. (askanews) - I poliziotti dello Sco e della Squadra mobile hanno fermato a Caserta anche il quarto uomo ricercato per la violenta rapina nella villa dei coniugi Martelli a Lanciano (Chieti). Si tratta di Alexandru Bogadan Colteanu, romeno di 26 anni, con già un provvedimento pendente da Napoli."Preso anche il quarto rapinatore straniero infame, pare il tagliatore di orecchie, bene!", ha commentato il ministro dell'Interno Matteo Salvini su Twitter.In precedenza, sempre sui social, Salvini aveva postato una foto dei tre arrestati scrivendo: "I tre criminali che, in attesa di pagarci le pensioni, di notte andavano a rubare, picchiare e mutilare. Spero prendano presto il loro connazionale ancora in fuga, devono pagare tutto".