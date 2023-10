Presidio antagonisti per l'anarchico Dolce, lui saluta da cella

(ANSA) - SANREMO, 22 OTT - Una trentina di antagonisti arrivati dal Nord Italia sta effettuando un presidio sotto il carcere di Sanremo per Luca Dolce, l'anarchico latitante arrestato sabato dal Nocs a Dolceacqua (Imperia). Dolce ha salutato dalla finestra della sua cella i ragazzi che hanno urlato slogan come "Galere e cpr non ne vogliamo più, colpo su colpo le tireremo giù" mostrando striscioni di solidarietà. I detenuti hanno risosto con un 'cacerolazo', ovvero battendo le stoviglie sulle grate. Sul posto il reparto mobile della Guardia di finanza, carabinieri, digos e polizia. (ANSA).