Presi pusher di eroina killer a La Spezia, sequestrati 10 chilogrammi di droga

Quattro custodie cautelari in carcere, sei denunce e quasi 10 kg tra cocaina, eroina e hashish per un valore di circa 1,5 milioni sulla piazza, sequestrati dalla squadra mobile della Spezia che ha interessato anche la Lunigiana. In una cantina di Aulla, c'era la base logistica dove veniva conservato lo stupefacente; a gestirla un marocchino di 38 anni. L'operazione, denominata "Hydra", e' scattata dopo la morte per overdose di una 35enne, avvenuta nel luglio scorso. Gli agenti sono risaliti agli spacciatori che cedettero la dose mortale di eroina , due nordafricani di 22 e 29 anni, arrestati con l'accusa di morte a causa di altro reato. Del gruppo faceva parte anche un magrebino di 24 anni, arrestato per spaccio. Denunciata, inoltre, per omissione di soccorso una donna italiana di 45 anni. Centrale per l'organizzazione, un appartamento di Via Torino - di proprieta' di una cittadina italiana - dove i quattro convivevano e da dove si muovevano per le operazioni di spaccio alla Spezia.