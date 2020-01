Condannata per rapimento del piccolo Tommy, ora è in permesso premio. L'indignazione della madre del bimbo

E’ stata condannata a 24 anni di carcere per il sequestro del piccolo Tommaso Onofri, ora, dopo 14 anni Antonella Conserva ha ricevuto un permesso premio. Il piccolo aveva solo 18 mesi quando la sera del 2 marzo 2006, fu ucciso, dopo essere stato rapito dalla propria abitazione nelle campagne alle porte di Parma. Antonella Conserva fece parte del piano messo in atto da Mario Alessi, condannato all'ergastolo per l'omicidio del bambino, e da Salvatore Raimondi, 20 anni per sequestro di persona. Se quel piccolo non fosse stato ucciso, a fare da "carceriere" - secondo i piani architettati all'epoca da Mario Alessi e Salvatore Raimondi - sarebbe stata proprio lei, Antonella Conserva, l'ex compagna di Alessi. Oggi, secondo quanto riferisce News Mediase,t la donna è in permesso premio: pur detenuta è fuori dalle mura del penitenziario di Bollate dove sta scontando la sua pena ed è stata recentemente trasferita dal carcere di Verona.

La reazione della madre del bimbo

"E' stata una doccia fredda - commenta ai microfoni di News Mediaset Paola Pellinghelli, madre del piccolo Tommy - Sapevo che saremmo arrivati a questo momento". E' una reazione amara quella della signora Onofri, rimasta anche vedova sei anni fa dopo la morte di suo marito Paolo. "Non pensavo - dice - che la vita di mio figlio valesse così poco. Antonella Conserva deve fare solo i conti con la propria coscienza se ne ha una".

Il ricordo di Tommy

La madre di Tommy ha anche ricordato gli anni trascorsi dopo la morte del figlioletto e tutti gli sforzi fatti per cercare di sopravvivere, nonostante tutto, a quell'orribile vicenda che le ha segnato l'esistenza: "Diciamo che la mia vita è cambiata. Ed è cambiata tanto perché comunque siamo rimasti in due. Sono quattordici anni che ogni giorno la mancanza di Tommy si fa sentire e oltretutto mi sono trovata ad arrangiarmi da sola, ad andare avanti. Fortunatamente adesso ho un ragazzo di ventidue anni che è cresciuto penso bene".