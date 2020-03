Coronavirus, ai 300 medici della task force 200 euro al giorno fino alla fine dell’emergenza

Avranno un "premio di solidarietà" di 200 euro al giorno, i 300 medici che faranno parte della task force coordinata dalla Protezione civile, in rinforzo negli ospedali per l'emergenza coronavirus. Lo prevede l'ordinanza n.654 firmata ieri dal capo della Protezione civile. Il premio, che scatta per ogni giorno di lavoro svolto, sarà corrisposto direttamente dal dipartimento della Protezione civile e non concorre alla formazione del reddito. La task force sarà operativa fino alla fine dell'emergenza.

L'ordinanza prevede anche che i medici siano scelti dal capo del Dipartimento sulla base delle specializzazioni, tra i dipendenti del Servizio sanitario nazionale, quelli privati anche di strutture non accreditate con il 'pubblico' e i liberi professionisti, anche in convenzione con il Ssn. La scelta dei dottori è volontaria - ribadisce il provvedimento - e per quelli che lavorano per il Ssn si prescinde dall'ok del servizio sanitario regionale di appartenenza, per le altre due categorie è richiesto l'assenso.

La loro attività è considerata "servizio utile a tutti gli effetti" e se possibile, nell'assegnazione agli ospedali, la Protezione civile cercherà di favorire l'invio dei nuovi medici in strutture vicine alla regione da cui provengono. Saranno poi le Regioni di 'destinazione' a provvedere al loro alloggio e al rimborso delle spese di viaggio.

Fare i medici in questo pwriodo e in questa situazione è davvero difficile. Sono 3.559 gli operatori sanitari contagiati ad oggi. "Per dare un'idea, su 150 tamponi effettuati su medici di base, il 60 per cento è risultato positivo. Ma non basta condividere il dolore. Non basta ricordare i loro nomi, le loro storie. Dobbiamo tutti sostenere la richiesta forte che viene dall'Ordine dei Medici: dispositivi di protezione individuale subito! Le persone in prima linea devono avere mascherine, occhiali protettivi, visiere! Devono essere effettuati tamponi a tutto il personale sanitario, in maniera sistematica. E i laboratori privati devono essere messi a disposizione per la loro effettuazione. Per evitare situazioni di propagazione del contagio che ricadono poi su chi cura, si devono chiudere immediatamente le attività produttive non essenziali", hanno scritto l'Ong Mediterranea Saving Humans.

"Sono 83 i medici, infermieri e OSS, volontari di Mediterranea, che dal primo momento combattono il virus in prima linea. Sono tutte e tutti del Servizio Sanitario Nazionale, e fino a prima della Pandemia, avevano utilizzato le loro ferie, i riposi dal lavoro negli ospedali, ambulatori e ambulanze per continuare a soccorrere, sulle nostre navi: in mare come in terra. Loro sono Mediterranea. Come tutte le persone che di fronte a chi chiede aiuto, non voltano mai la testa dall'altra parte. Loro, come chi ha sacrificato la propria vita per gli quella altrui, praticano una professione di frontiera, ai confini tra la vita e la morte. Praticano umanità. Sono un bene prezioso per queste nostre fragili società", ha concluso la Ong.