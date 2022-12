Prefetto Udine, emergenza 'rotta balcanica' gestita bene

(ANSA) - UDINE, 28 DIC - "Il bilancio del 2022 è positivo, siamo stati in grado di gestire bene, con la collaborazione delle forze dell'ordine, l'emergenza della rotta balcanica che nel periodo estivo ha avuto dei picchi importanti". Lo ha detto il prefetto di Udine, Massimo Marchesiello, in occasione della presentazione del bilancio di fine 2022 delle attività svolte dalla Prefettura e dalle forze dell'ordine in provincia di Udine. Il prefetto Marchesiello ha anche sottolineato che, per quanto riguarda la situazione in città, "un segnale importante per il miglioramento della percezione dei cittadini" è "arrivato anche dai militari che sono potuti intervenire nell'ambito progetto Strade sicure, e l'impegno di tutte le forze dell'ordine per il controllo del territorio della provincia dal mare ai monti ha dato dei risultati significativi anche in termini di prevenzione". (ANSA).