Prefetto Cosenza vieta autospurgo notte

(ANSA) - CATANZARO, 15 GIU - Divieto di circolazione degli autospurgo su tutto il territorio provinciale dal primo luglio al 15 settembre prossimi. E' la decisione adottata con una specifica ordinanza dal prefetto di Cosenza, Cinzia Guercio. Il provvedimento, secondo quanto riferisce un comunicato, é stato preso "in considerazione degli elementi di conoscenza che fanno ritenere, quale possibile causa del fenomeno di inquinamento delle acque marine lo svuotamento abusivo degli autospurgo nelle ore notturne". L'iniziativa del prefetto Guercio, riferisce la stessa nota, é stata presa anche in relazione "all'aumento considerevole della presenza turistica nelle zone costiere, unitamente all'eventuale non fruibilità del litorale marino, qualora inquinato, potrebbero dar luogo a manifestazioni di protesta con conseguenti turbative dell'ordine pubblico".