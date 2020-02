Prefetto annulla divieto sbarco a Ischia

(ANSA) - NAPOLI, 23 FEB - Il prefetto di Napoli, Marco Valentini, ha annullato l'ordinanza firmata questo pomeriggio dai sindaci dei comuni dell'isola di Ischia per bloccare gli sbarchi dei turisti provenienti da Lombardia e Veneto. Valentini sottolinea "i profili di illegittimità rilevati nell'ordinanza, ingiustificatamente restrittiva nei confronti di una vasta fascia della popolazione nazionale e non in linea con le misure sinora adottate dal Governo". Il prefetto rende noto di aver previsto che le forze dell'ordine dispongano "identificazioni in ambito portuale dei cittadini provenienti dalle regioni Lombardia e Veneto e diretti all'isola di Ischia per accertare l'eventuale residenza degli stessi nei Comuni di tali regioni, già individuati dall'Autorità Sanitaria, nei quali sussiste un cluster di infezione di virus COVID-19".