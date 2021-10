Ancora un incidente sul lavoro: precipita da 10 metri, morto un operaio

Un operaio è morto precipitando da circa 10 metri per il cedimento del tetto della struttura dove stava lavorando, a Opera (Milano). Quando sono arrivati i sanitari, intorno alle 14.30, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto anche vigili del fuoco e polizia locale.

E' caduto dal tetto

Il lavoratore morto a Opera, di origine romena, è caduto dal tetto del capannone sul quale era salito per una riparazione. Poiché vicino al corpo è stato trovato un telone, non si esclude che l'operaio non si sia accorto che in quel punto del tetto c'era un vuoto coperto proprio da quel telone. L'incidente sul lavoro è avvenuto in via Staffora 5, poco prima delle 14.30. Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco, chiamati perché inizialmente si parlava di un uomo rimasto incastrato. Ma quando sono arrivati sul posto, sia i vigili del fuoco che i soccorritori del 118, l'operaio, che aveva 40 anni, era già morto. Sulla vicenda indaga il pm di turno Paolo Storari.