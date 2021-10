Pre Cop26, appello parlamentari: leader colgano occasione Glasgow

Milano, 9 ott. (askanews) - "Di fronte alla minaccia esistenziale posta dal cambiamento climatico per molte delle persone più vulnerabili nei nostri Paesi e mentre le nazioni emergono dai peggiori momenti della pandemia di COVID-19 con una visione rinnovata e la volontà di 'ricostruire meglio', esortiamo i nostri rispettivi leader nazionali e gli esperti negoziatori a cogliere l'opportunità che Glasgow ci offre". Lo si legge nell'appello finale del documento presentato al termine della riunione parlamentare in vista della Conferenza sul clima Cop26 di Galsgow."Ci troviamo di fronte a un'emergenza ed è imperativo trarre il massimo vantaggio dalla leadership e dall'impegno del Regno Unito come presidente della COP, in collaborazione con l'Italia, risolvere tutte le questioni rimaste in sospeso dell'Accordo di Parigi e agire per raggiungere il più alto livello di ambizione al fine di proteggere il pianeta e salvaguardare la sicurezza e la prosperità dei nostri cittadini, ora e per le generazioni future".