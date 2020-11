Positivo prendeva il sole su panchina pubblica, denunciato

(ANSA) - PALMI, 14 NOV - Risultato da qualche giorno positivo al Covid prendeva il sole stando seduto su una panchina pubblica. E' successo a Palmi dove l'uomo è stato denunciato e rischia pene molto severe. La persona è stata individuata da una pattuglia della Polizia locale impegnata a controllare per persone in giro durante il lockdown. Gli agenti, transitando nel centro abitato, hanno notato la presenza dell'uomo precedentemente collocato in isolamento domiciliare in esecuzione di un'ordinanza del sindaco della città. Nella stessa ordinanza era stato disposto per lui il divieto assoluto di contatti sociali e di spostamenti dalla propria abitazione. Gli agenti intervenuti, usando estrema cautela, hanno immediatamente fatto allontanare la persona e l'hanno scortata fino alla propria abitazione assicurandosi che non avesse contatti con alcuno lungo il tragitto e che si ritirasse in casa. (ANSA).