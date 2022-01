Positivi al covid? I consigli dei medici di famiglia: "Ogni caso ha un decorso specifico"

Sei positivo al Covid? "Intanto bisogna capire come hai scoperto che sei positivo: se avevi sintomi e hai fatto il test o se hai fatto il test per un contatto ma non hai sintomi. Sono due storie cliniche completamente diverse". Cosi' il vice segretario della FIMMG (Fed. Italiana Medici di Medicina Generale) risponde ad ANSA e ai cittadini che hanno dubbi su cosa fare una volta che si scoprono positivi. "Il medico puo' sottoporre il paziente in telemedicina e in presenza a vari test per capire il decorso della malattia". Le cure domiciliari? "Non e' che se do un farmaco a 30 pazienti e va bene funziona, magari anche senza il farmaco la malattia avrebbe avuto lo stesso decorso. Troppa informazione fuorviante ed emotiva".