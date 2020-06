Porto Genova, sequestrati 800mila guanti

(ANSA) - GENOVA, 29 GIU - Gli uomini del II Gruppo della Guardia di finanza e i funzionari delle dogane di Genova hanno sequestrato nel porto di Genova Pra' 800 mila guanti in lattice. Il carico proveniva dalla Malesia ed era destinato a una azienda di fabbricazione gomma della provincia di Lecco. Secondo quanto emerso, il materiale era sprovvisto della documentazione tecnica che avrebbe dovuto accompagnare il carico e che ne attestasse i requisiti necessari e previsti per la regolare commercializzazione. La merce, per un peso complessivo di 8 tonnellate, è stata sequestrata e i responsabili sono stati denunciati per frode in commercio e vendita di prodotti con segni mendaci. Dall'inizio dell'epidemia, il secondo gruppo ha sequestrato o requisito un totale di circa 6,5 milioni di guanti in lattice, 2,3 milioni di mascherine, 7 mila litri di alcol etilico, oltre 29 mila visiere protettive, 168 mila camici chirurgici e denunciato all'Autorita? Giudiziaria, per vari reati, 12 soggetti responsabili.(ANSA)