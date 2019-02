Portavoce Vaticano: 'Coinvolgere laici in lotta a pedofilia'

Città del Vaticano, 25 feb. (AdnKronos) - di Enzo Bonaiuto Ascoltare le vittime degli abusi sessuali del clero e coinvolgere i laici nella lotta alla pedofilia nella Chiesa: sono le esigenze emerse dalla riunione interdicasteriale tenuta nel palazzo Apostolico in Vaticano, dopo la conclusione ieri del summit internazionale convocato da Papa Francesco. Al vertice di oggi nella sala Bologna, durata quattro ore dalle 9 alle 13, hanno preso parte alcuni superiori della Segreteria di Stato vaticana e i capi dei dicasteri della Curia Romana particolarmente impegnati sul tema, assieme al moderatore dell'incontro, padre Federico Lombardi. "Questa riunione rappresenta un primo concreto effetto dell’incontro sulla protezione dei minori nella Chiesa, conclusosi ieri - spiega il portavoce vaticano Alessandro Gisotti -. E' stato innanzitutto e unanimemente messo l’accento su quanto fosse necessario tale incontro, fortemente voluto da Papa Francesco. Si è inoltre evidenziato che tale evento deve ora essere seguito da misure concrete come richiesto con forza dal Popolo di Dio. Tali iniziative dovranno essere comunicate nel modo più chiaro, tempestivo e dettagliato possibile". Negli interventi liberi dei capi dicastero che, riferisce ancora il direttore 'ad interim' della sala stampa vaticana, "hanno ribadito il proprio impegno a seguire l’esempio di Papa Francesco nella lotta agli abusi", è stato messo l’accento sulla "necessità dell’ascolto delle vittime come punto di partenza di questo impegno. Altri punti sottolineati: il maggior coinvolgimento dei laici su questo fronte e la necessità di investire nella formazione e nella prevenzione avvalendosi di realtà con una consolidata esperienza in questo campo. E' stato infine evidenziato che è opportuno verificare con riunioni a livello interdicasteriale il progresso del 'follow up' dell’incontro, nel segno della sinodalità e della sinergia".